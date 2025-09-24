onedio
Kuruluş Orhan Dizisindeki Oyuncu Değişikliklerini Karşılaştırdık!

Kuruluş Orhan Dizisindeki Oyuncu Değişikliklerini Karşılaştırdık!

Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci
24.09.2025 - 23:33

atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Orhan'ın yeni sezonu için kadro neredeyse tamamen değiştirildi. Zaman atlaması yaşanan dizideki kritik karakterler için yeni isimlerle anlaşmalar sağlandı. Biz de Kuruluş Orhan'ın yeni karakter ve eski karakterlerini karşılaştırdık.

Kuruluş Osman dizisi, Burak Özçivit'in kadrodan ayrılmasıyla "Kuruluş Orhan" olarak yoluna devam ediyor.

Kuruluş Osman dizisi, Burak Özçivit'in kadrodan ayrılmasıyla "Kuruluş Orhan" olarak yoluna devam ediyor.

Dizide Orhan Bey ve Nilüfer Hatun karakterlerine hayat veren Emre Bey ve Ecem Sena Bayır, Özçivit'in ayrılığından çok öncesinde kadrodan çıkmışlardı. Sonrasında Burak Özçivit de diziden ayrılınca zaman atlaması yaşanacak diziye yeni bir Orhan Bey ve Nilüfer Hatun arayışı başladı.

Dizinin yeni başrolleri Mert Yazıcıoğlu ve Mahassine Merabet olurken Osman Bey ve Malhun Hatun için Cihan Ünal ve Bennu Yıldırımlar'la anlaşmaya varıldı. Biz de Kuruluş Orhan dizisinde değişen başrollerin değişimlerini sizler için derledik. Bakalım karakterlerin bu hallerini nasıl bulacaksınız?

Orhan Bey - Emre Bey ve Mert Yazıcıoğlu

Malhun Hatun - Yıldız Çağrı Atiksoy ve Bennu Yıldırımlar

Osman Bey - Burak Özçivit ve Cihan Ünal

Nilüfer Hatun - Ecem Sena Bayır ve Mahassina Merabet

