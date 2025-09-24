Kuruluş Orhan Dizisindeki Oyuncu Değişikliklerini Karşılaştırdık!

Dizide Orhan Bey ve Nilüfer Hatun karakterlerine hayat veren Emre Bey ve Ecem Sena Bayır, Özçivit'in ayrılığından çok öncesinde kadrodan çıkmışlardı. Sonrasında Burak Özçivit de diziden ayrılınca zaman atlaması yaşanacak diziye yeni bir Orhan Bey ve Nilüfer Hatun arayışı başladı.

Dizinin yeni başrolleri Mert Yazıcıoğlu ve Mahassine Merabet olurken Osman Bey ve Malhun Hatun için Cihan Ünal ve Bennu Yıldırımlar'la anlaşmaya varıldı. Biz de Kuruluş Orhan dizisinde değişen başrollerin değişimlerini sizler için derledik. Bakalım karakterlerin bu hallerini nasıl bulacaksınız?