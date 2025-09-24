Kuruluş Orhan Dizisindeki Oyuncu Değişikliklerini Karşılaştırdık!
atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Orhan'ın yeni sezonu için kadro neredeyse tamamen değiştirildi. Zaman atlaması yaşanan dizideki kritik karakterler için yeni isimlerle anlaşmalar sağlandı. Biz de Kuruluş Orhan'ın yeni karakter ve eski karakterlerini karşılaştırdık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuruluş Osman dizisi, Burak Özçivit'in kadrodan ayrılmasıyla "Kuruluş Orhan" olarak yoluna devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orhan Bey - Emre Bey ve Mert Yazıcıoğlu
Malhun Hatun - Yıldız Çağrı Atiksoy ve Bennu Yıldırımlar
Osman Bey - Burak Özçivit ve Cihan Ünal
Nilüfer Hatun - Ecem Sena Bayır ve Mahassina Merabet
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın