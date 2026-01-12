Metal Müzikle İlgili Bu Doğru/Yanlış Testini Yapabilecek misin?
Metal müzik yalnızca sert gitarlar ve hızlı davullardan ibaret değil. Alt türleri, sahne kültürü, ideolojisi ve onlarca yıllık tarihiyle başlı başına bambaşka bir evren! Bu testte işimiz tahmin değil, net bilgi! Haydi bakalım metal müzik konusunda ne kadar bilgilisin görelim! 👇
1. "Heavy metal" terimi, adını ilk kez 1970’lerde müzik basınında almıştır.
2. Death metal, 1976 yılında ortaya çıkan bir metal alt türüdür.
3. Judas Priest, heavy metal sound’unun ikonikleşmesinde öncü gruplardan biridir.
4. Black metalin ilk çıkış noktası Amerika Birleşik Devletleri’dir.
5. Manowar, şarkı sözlerinde sıkça mitoloji ve savaş temalarına yer verir.
6. Thrash metal, heavy metal ile punk müziğin birleşiminden doğmuştur.
7. Sabaton, şarkı sözlerinde çoğunlukla fantastik kurgu ve mitolojik hikayeler anlatır.
8. Nu metal, 1990’ların sonunda popülerleşmiş bir metal alt türüdür.
9. The Offspring, thrash metal sahnesinden çıkmış bir gruptur.
10. Growl vokal tekniği, klasik heavy metal gruplarında standart olarak kullanılan bir vokal biçimidir.
Metal dinliyorsun ama detaylar sende yok!
Metal sahnesini yakından takip ediyorsun!
Metal müzik kültürüne gayet hakimsin!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio'da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
