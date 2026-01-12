Belli ki metal senin için sadece müzik değil, aynı zamanda bir ilgi alanı. Türler, gruplar ve genel sahne bilgisi konusunda fena değilsin. Bazı sorular haricinde gayet bilgili olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen favori grupların var ve onları gerçekten takip ediyorsun. Metal kültürüne biraz daha eğilsen üst seviyeye çıkman çok kolay! Kısacası, sende iş var ama biraz daha öğrenmen lazım!