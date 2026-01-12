onedio
Metal Müzikle İlgili Bu Doğru/Yanlış Testini Yapabilecek misin?

İrem Coşkun
12.01.2026 - 22:01

Metal müzik yalnızca sert gitarlar ve hızlı davullardan ibaret değil. Alt türleri, sahne kültürü, ideolojisi ve onlarca yıllık tarihiyle başlı başına bambaşka bir evren! Bu testte işimiz tahmin değil, net bilgi! Haydi bakalım metal müzik konusunda ne kadar bilgilisin görelim! 👇

1. "Heavy metal" terimi, adını ilk kez 1970’lerde müzik basınında almıştır.

2. Death metal, 1976 yılında ortaya çıkan bir metal alt türüdür.

3. Judas Priest, heavy metal sound’unun ikonikleşmesinde öncü gruplardan biridir.

4. Black metalin ilk çıkış noktası Amerika Birleşik Devletleri’dir.

5. Manowar, şarkı sözlerinde sıkça mitoloji ve savaş temalarına yer verir.

6. Thrash metal, heavy metal ile punk müziğin birleşiminden doğmuştur.

7. Sabaton, şarkı sözlerinde çoğunlukla fantastik kurgu ve mitolojik hikayeler anlatır.

8. Nu metal, 1990’ların sonunda popülerleşmiş bir metal alt türüdür.

9. The Offspring, thrash metal sahnesinden çıkmış bir gruptur.

10. Growl vokal tekniği, klasik heavy metal gruplarında standart olarak kullanılan bir vokal biçimidir.

Metal dinliyorsun ama detaylar sende yok!

Metal müzik dinlemeyi seviyorsun ama genellikle kulaktan kulağa gelen bilgilerle ilerliyorsun. Grupları tanıyorsun, şarkıları biliyorsun ama iş türler, sahne geçmişi ve diğer detaylara gelince biraz dağılıyorsun. Bu testte birkaç soru dışında biraz duvara toslamışsın! Ama dert etme, herkes metal tarihine hakim olmak zorunda değil. Birkaç metal albümüne dalarsan yapamayacağın soru yok!

Metal sahnesini yakından takip ediyorsun!

Belli ki metal senin için sadece müzik değil, aynı zamanda bir ilgi alanı. Türler, gruplar ve genel sahne bilgisi konusunda fena değilsin. Bazı sorular haricinde gayet bilgili olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen favori grupların var ve onları gerçekten takip ediyorsun. Metal kültürüne biraz daha eğilsen üst seviyeye çıkman çok kolay! Kısacası, sende iş var ama biraz daha öğrenmen lazım!

Metal müzik kültürüne gayet hakimsin!

Tebrikler, sen bu işi biliyorsun! 👏 Bu testteki sorular sana göre kolay bile sayılır! Metal türleri, sahne geçmişi ve grupların tarzları kafanda oturmuş. Muhtemelen metal muhabbetlerinde yanlış bilgiye anında müdahale edenlerdensin. Bu test senin için sınavdan çok keyifli bir hatırlatma oldu. Metal senin için bir müzik türünden ziyade, bir yaşam tarzı!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
