Sinan Engin, Uzak Şehir'de Alya ve Cihan'ın Öpüşmesi İçin Senaristi Aramış
Futbol yorumcusu Sinan Engin, Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir sevgisiyle de öne çıkıyor. Sinan Engin, konuk olduğu 343 Digital kanalında Alya ve Cihan'ın öpüşmesi için senarist Gülizar Irmak'ı aradığını açıkladı.
KAYNAK: 343 Digital
Ekranların fenomen dizisi Uzak Şehir'i artık izlemeyen neredeyse yok.

