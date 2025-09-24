Sinan Engin, Uzak Şehir'de Alya ve Cihan'ın Öpüşmesi İçin Senaristi Aramış

Pazartesi akşamlarına damga vuran dizi, son 5 yılın reyting rekorunu kırmıştı. 2. sezonuyla enfes bir geri dönüş yapan Uzak Şehir, özellikle Alya ve Cihan karakterlerinin artık aşklarını özgürce yaşamalarıyla daha da izlenir hale geldi.

İlk sezonu izleyen seyirciler bilir ki Alya ve Cihan fanları, sezon finali bölümüne kadar ikilinin öpüşmesi için resmen adaklar adadı. Futbol yorumcusu Sinan Engin de dizinin önde gelen fanları arasında yer alıyor. 343 Digital YouTube kanalına konuk olan Sinan Engin, Alya ve Cihan'ın öpüşmesi için senarist Gülizar Irmak'ı arayıp özel olarak ricada bulunduğunu itiraf etti.