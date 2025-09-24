onedio
Mert Yazıcıoğlu Sahnede! Kuruluş Orhan Setinden İlk Kareler Geldi

Mert Yazıcıoğlu Sahnede! Kuruluş Orhan Setinden İlk Kareler Geldi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2025 - 20:50

atv ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman, Kuruluş Orhan ismini alarak yeni sezona 'merhaba' demeye hazırlanıyor. Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu Kuruluş Orhan'da geçtiğimiz günlerde okuma provaları yapılmıştı. Sete çıkan Kuruluş Orhan ekibi çekimlere hızla başlarken setten ilk kareler dizinin resmi X hesabından yayınlandı.

Burak Özçivit'in ayrılığıyla Kuruluş Osman dizisinde yepyeni bir dönem başladı.

Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu dizide Orhan Bey dönemine geçildi ve dizinin yeni ismi Kuruluş Orhan oldu.

Zaman atlaması yaşanan dizide belirli oyuncular dışında tüm kadroda değişikliğe gidildi ve geçtiğimiz günlerde okuma provalarında karakterlerin ilk görselleri yayınlandı. Sonunda sete çıkan Kuruluş Orhan dizisinden ilk kareler bugün geldi. Dizinin resmi sosyal medya hesabından Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Orhan Bey karakterinin fotoğrafları paylaşıldı.

İşte Kuruluş Orhan setinden Mert Yazıcıoğlu kareleri:

Peki siz Mert Yazıcıoğlu'nu Orhan Bey karakteriyle nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

