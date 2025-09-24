Mert Yazıcıoğlu Sahnede! Kuruluş Orhan Setinden İlk Kareler Geldi
atv ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman, Kuruluş Orhan ismini alarak yeni sezona 'merhaba' demeye hazırlanıyor. Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu Kuruluş Orhan'da geçtiğimiz günlerde okuma provaları yapılmıştı. Sete çıkan Kuruluş Orhan ekibi çekimlere hızla başlarken setten ilk kareler dizinin resmi X hesabından yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burak Özçivit'in ayrılığıyla Kuruluş Osman dizisinde yepyeni bir dönem başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Kuruluş Orhan setinden Mert Yazıcıoğlu kareleri:
Peki siz Mert Yazıcıoğlu'nu Orhan Bey karakteriyle nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın