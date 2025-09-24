Kanal D'deki Neler Oluyor Hayatta? Programında Bekarlara Vergi Getirileceği İddia Edildi

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunduğu programda, “evlenmeyen kişilere ek vergi getirilebilir” şeklinde bir olasılık dile getirildi. Ancak bu yalnızca bir yorumdan ibaret; herhangi bir resmi karar ya da hazırlık söz konusu değil.

Bekarlara vergi getirilecek mi?

Şu anda Türkiye’de bekar vatandaşlara özel bir vergi uygulaması bulunmuyor. Ne Cumhurbaşkanlığı ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu yönde bir adım atıldığına ilişkin bir açıklama yapılmış değil. Yani şimdilik bekarlara vergi getirilmesine dair resmî bir plan ya da düzenleme bulunmuyor.