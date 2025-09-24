onedio
Kanal D'deki Neler Oluyor Hayatta? Programında Bekarlara Vergi Getirileceği İddia Edildi

Esra Demirci
24.09.2025 - 18:39

Son günlerde sosyal medyada dolaşan “bekarlara vergi geliyor” söylentisi, Kanal D’deki Neler Oluyor Hayatta? programında yapılan yorumların ardından merak konusu oldu. Nüfus politikaları ve aile yapısının korunması üzerine yürütülen sohbet sırasında dile getirilen bu iddia, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

KAYNAK: Neler Oluyor Hayatta?/ Kanal D

Kanal D’deki Neler Oluyor Hayatta? programında gündeme gelen “bekarlara ek vergi” iddiası kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı.

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunduğu programda, “evlenmeyen kişilere ek vergi getirilebilir” şeklinde bir olasılık dile getirildi. Ancak bu yalnızca bir yorumdan ibaret; herhangi bir resmi karar ya da hazırlık söz konusu değil.

Bekarlara vergi getirilecek mi?

Şu anda Türkiye’de bekar vatandaşlara özel bir vergi uygulaması bulunmuyor. Ne Cumhurbaşkanlığı ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu yönde bir adım atıldığına ilişkin bir açıklama yapılmış değil. Yani şimdilik bekarlara vergi getirilmesine dair resmî bir plan ya da düzenleme bulunmuyor.

Angel

Mehmet Şimşek'e alternatif vergi önerileri gerçek mi oluyor yoksa. :D

Halil Değerli

Boş insanlar, boş işlerle uğraşıyorlar... 😡😡😡