Kanal D'deki Neler Oluyor Hayatta? Programında Bekarlara Vergi Getirileceği İddia Edildi
Son günlerde sosyal medyada dolaşan “bekarlara vergi geliyor” söylentisi, Kanal D’deki Neler Oluyor Hayatta? programında yapılan yorumların ardından merak konusu oldu. Nüfus politikaları ve aile yapısının korunması üzerine yürütülen sohbet sırasında dile getirilen bu iddia, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
KAYNAK: Neler Oluyor Hayatta?/ Kanal D
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D’deki Neler Oluyor Hayatta? programında gündeme gelen “bekarlara ek vergi” iddiası kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Mehmet Şimşek'e alternatif vergi önerileri gerçek mi oluyor yoksa. :D
Boş insanlar, boş işlerle uğraşıyorlar... 😡😡😡