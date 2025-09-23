Kızılcık Şerbeti'ndeki QR Kodu Tarayan TikTok Kullanıcısı Açılan Sayfayı Yayınladı

3. sezonda Koray'la beraber Pembe'yi doğum gününde öldüren Işıl, bu olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen hala ifşa olmadı. Seyircinin merakla beklediği ifşa senaryosunun ne zaman yayınlanacağını henüz kestiremesek de geçtiğimiz bölümün final sahnesinde Işıl'a katil olduğunu bilen birinden tehdit mesajı geldi.

Kargoyla beraber gelen QR kodu okutan Işıl, 'Katil olduğunu biliyorum' notuyla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. Bu sahnedeki QR kod dikkatini çeken bir seyirci, kodu ekrandan okutup karşılaştığı sayfayı TikTok hesabından yayınladı.