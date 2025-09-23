Kızılcık Şerbeti'ndeki QR Kodu Tarayan TikTok Kullanıcısı Açılan Sayfayı Yayınladı
Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Pembe'nin katili Işıl'a katil olduğunu bilen birinden QR kodla tehdit mesajı gelmişti. 'Katil olduğunu biliyorum' yazılı QR kodu ekrandan okutan TikToker, kodla açılan sayfada neyle karşılaştığını yayınladı.
KAYNAK: keremuzayc /TikTok
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Işıl'a bir tehdit mesajı gelmişti hatırlarsanız.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın