Kızılcık Şerbeti'ndeki QR Kodu Tarayan TikTok Kullanıcısı Açılan Sayfayı Yayınladı

Kızılcık Şerbeti'ndeki QR Kodu Tarayan TikTok Kullanıcısı Açılan Sayfayı Yayınladı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
TV Editörü
23.09.2025 - 23:50

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Pembe'nin katili Işıl'a katil olduğunu bilen birinden QR kodla tehdit mesajı gelmişti. 'Katil olduğunu biliyorum' yazılı QR kodu ekrandan okutan TikToker, kodla açılan sayfada neyle karşılaştığını yayınladı.

KAYNAK: keremuzayc /TikTok

Buradan izleyebilirsiniz:

Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Işıl'a bir tehdit mesajı gelmişti hatırlarsanız.

Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Işıl'a bir tehdit mesajı gelmişti hatırlarsanız.

3. sezonda Koray'la beraber Pembe'yi doğum gününde öldüren Işıl, bu olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen hala ifşa olmadı. Seyircinin merakla beklediği ifşa senaryosunun ne zaman yayınlanacağını henüz kestiremesek de geçtiğimiz bölümün final sahnesinde Işıl'a katil olduğunu bilen birinden tehdit mesajı geldi.

Kargoyla beraber gelen QR kodu okutan Işıl, 'Katil olduğunu biliyorum' notuyla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. Bu sahnedeki QR kod dikkatini çeken bir seyirci, kodu ekrandan okutup karşılaştığı sayfayı TikTok hesabından yayınladı.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
