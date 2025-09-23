onedio
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'e Üçüncü Kez Boşanma Senaryosu Yazılmasına İsyanlar Gecikmedi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.09.2025 - 22:53

Show TV ekranlarının sevilen işlerinden Kızılcık Şerbeti'nin 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Doğa'nın ısrarla Fatih'ten boşanmak istemesi gözlerden kaçmadı. Seyirci, işlenmesi gereken onca konu varken senaristlerin üçüncü kez Doğa ve Fatih ayrılığı yazmasına tepki yağdırdı.

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunda inanılmaz bir senaryo tekrarıyla karşı karşıyayız.

Doğa ve Firaz'ın yasak aşk hikayesi, seyirciden gelen tepkilerin ardından başlamadan bitti. İşlenmesi gereken onca konu varken senaristlerin neden Doğa ve Firaz için böyle bir karar aldıklarını henüz sorgulayamazken şimdi de Doğa'nın bitmek tükenmek bilmeyen boşanma ısrarıyla karşı karşıyayız.

Geçtiğimiz sezon aralarından su sızmayan Fatih'le şimdi kanlı bıçaklı olan Doğa, boşanmak için kıyameti koparsa da Şerbo'da bu çifte üçüncü defa boşanma senaryosu yazılması seyirciye gına getirdi. Haliyle tepkiler çığ gibi büyüdü.

Fragmanı da şuraya bırakalım:

Seyirciden gelen Kızılcık Şerbeti tepkileri de burada:

