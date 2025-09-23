Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'e Üçüncü Kez Boşanma Senaryosu Yazılmasına İsyanlar Gecikmedi
Show TV ekranlarının sevilen işlerinden Kızılcık Şerbeti'nin 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Doğa'nın ısrarla Fatih'ten boşanmak istemesi gözlerden kaçmadı. Seyirci, işlenmesi gereken onca konu varken senaristlerin üçüncü kez Doğa ve Fatih ayrılığı yazmasına tepki yağdırdı.
Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunda inanılmaz bir senaryo tekrarıyla karşı karşıyayız.
Fragmanı da şuraya bırakalım:
Seyirciden gelen Kızılcık Şerbeti tepkileri de burada:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
