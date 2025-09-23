Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'e Üçüncü Kez Boşanma Senaryosu Yazılmasına İsyanlar Gecikmedi

Doğa ve Firaz'ın yasak aşk hikayesi, seyirciden gelen tepkilerin ardından başlamadan bitti. İşlenmesi gereken onca konu varken senaristlerin neden Doğa ve Firaz için böyle bir karar aldıklarını henüz sorgulayamazken şimdi de Doğa'nın bitmek tükenmek bilmeyen boşanma ısrarıyla karşı karşıyayız.

Geçtiğimiz sezon aralarından su sızmayan Fatih'le şimdi kanlı bıçaklı olan Doğa, boşanmak için kıyameti koparsa da Şerbo'da bu çifte üçüncü defa boşanma senaryosu yazılması seyirciye gına getirdi. Haliyle tepkiler çığ gibi büyüdü.