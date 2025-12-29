Final Yapan Dizinin Reytinge Etkisinden Ünlü Gazetecinin Sözcü TV'ye Vedasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
29 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bahar dizisi final yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. 28 Aralık Pazar reyting sonuçları belli oldu.
3. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Ben Leman'la ilgili önemli bir iddia ortaya attı.
4. Mehmed Fetihler Sultanı'na yeni bir oyuncu daha dahil oluyor.
5. Yılbaşı haftasında yayınlanacak ve yayınlanmayacak diziler belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Disney Plus'ın Ben Leman'ı ekleme şekli dikkat çekti.
7. Ünlü gazeteci Sözcü TV'den ayrıldığını açıkladı.
8. Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.
9. İnci Taneleri kadrosundan ayrılan oyuncu Yeraltı dizisine dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın