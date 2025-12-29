onedio
Final Yapan Dizinin Reytinge Etkisinden Ünlü Gazetecinin Sözcü TV'ye Vedasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.12.2025 - 23:58

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

29 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Bahar dizisi final yaptı.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Hatice Aslan, Nil Sude Albayrak, Elit Andaç Çam, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu gibi isimlerin rol aldığı Bahar dizisi 63. bölümüyle final yaptı. Dizinin finali beğeni topladı.

Detaylar:

2. 28 Aralık Pazar reyting sonuçları belli oldu.

Sahtekarlar ve Bahar'la rekabet halinde olan Teşkilat, bir kez daha zirveyi bırakmadı. Geceye damga vurdu!

Detaylar:

3. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Ben Leman'la ilgili önemli bir iddia ortaya attı.

Dizinin final yapmasının ardından Disney Plus'ta yayın hayatına devam etmesi için kampanya başlatılmıştı. Dinçer Güner, önemli bir iddiada bulundu.

Detaylar:

4. Mehmed Fetihler Sultanı'na yeni bir oyuncu daha dahil oluyor.

Salı akşamları ekrana gelen yapım, TRT'nin sevilen dizileri arasında yer almaya devam ediyor. Dizinin kadrosu genişliyor.

Detaylar:

5. Yılbaşı haftasında yayınlanacak ve yayınlanmayacak diziler belli oldu.

Yeni yıla girerken, dizilerin araya girip girmeyeceği merak edildi. Hangi dizilerin yayınlanıp hangilerinin yayınlanmayacağı belli oldu.

Detaylar:

6. Disney Plus'ın Ben Leman'ı ekleme şekli dikkat çekti.

Dizinin devam etmesini isteyen izleyiciler heyecanlandı. Ben Leman'ın final bölümünü ekleme şekli gündem oldu.

Detaylar:

7. Ünlü gazeteci Sözcü TV'den ayrıldığını açıkladı.

Gazetecilerin peş peşe vedalarına bir yenisi daha eklendi. Serap Belovacılıklı, Sözcü TV'den ayrıldığını açıkladı.

Detaylar:

8. Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz arasındaki rekabetin bu haftaki kazananı belli oldu. Bu hafta en çok izlenen diziler hangileri oldu?

Detaylar:

9. İnci Taneleri kadrosundan ayrılan oyuncu Yeraltı dizisine dahil oldu.

Yeni yılda yayınlanacak dizinin kadrosu netleşmeye devam ediyor. Diziye yeni bir oyuncu daha dahil oldu.

Detaylar:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
