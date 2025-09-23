onedio
Uzak Şehir Gününü Değiştirtmişti: Ben Leman Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Esra Demirci
23.09.2025 - 21:25

NOW'ın yeni sezon için iddialı dizisi Ben Leman'ın yayın gününün ne zaman olacağı merak ediliyordu. Uzak Şehir'in pazartesi akşamları gösterdiği başarının ardından dizinin yayın günü değişmiş ve cuma akşamı olacağı iddia edilmişti. 'Ben Leman ne zaman yayınlanacak?' sorusuna sonunda yanıt geldi.

NOW'ın iddialı dizilerinden Ben Leman için geri sayım başladı.

Burçin Terzioğlu, Selin Şekerci, Duygu Sarışın ve Gökçe Eyüboğlu'nun başrollerde yer aldığı Ben Leman, yeni sezon için enfes bir hazırlık içinde. Pazartesi akşamları yayınlanması planlanan dizi, Uzak Şehir'in o gün reyting rekoru kırmasının ardından jet hızıyla gün değiştirmişti. Yeni gününün cuma akşamı olması beklenen Ben Leman'ın yayın tarihi sonunda duyuruldu.

Ben Leman'ın tarihli fragmanında yayın günü 3 Ekim Cuma olduğu belirtildi.

Buna göre Ben Leman dizisinin cuma akşamı rakipleri Aşk ve Gözyaşı, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar olacak. Bakalım Ben Leman dizisi cuma akşamı nasıl bir reyting başarısı sağlayacak?

