onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir'den Ölerek Ayrılan Mine Kılıç'tan Duygulandıran Veda Paylaşımı

Uzak Şehir'den Ölerek Ayrılan Mine Kılıç'tan Duygulandıran Veda Paylaşımı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.09.2025 - 17:23

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'de Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç, dün akşam (22 Eylül) yayınlanan bölümde Sadakat tarafından vurularak öldürüldü. Uzak Şehir'e veda eden Mine Kılıç, Instagram hesabından duygulandıran veda paylaşımı yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir'de iki sezondur Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç, Sadakat tarafından öldürülerek diziden ayrıldı.

Uzak Şehir'de iki sezondur Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç, Sadakat tarafından öldürülerek diziden ayrıldı.

Henüz 2. sezon başlamadan Mine karakterinin diziden ayrılacağı açıklansa da 2. sezonun ilk bölümünde Cihan tarafından araçla çarpılan karakter ölmek bilmemişti. Seyirci tam Mine'nin Alya ve Cihan'ın yeni filizlenen aşkına limon sıkacağını düşünürken dün akşam yayınlanan bölümle karaktere veda ettik.

Mine, Boran hakkındaki gerçeği Ecmel'e söylemeye giderken Sadakat tarafından vuruldu.

Uzak Şehir'den ayrılan Mine Kılıç, Instagram hesabında setten kareler paylaşarak duygulandıran bir veda mesajı yayınladı.

Uzak Şehir'den ayrılan Mine Kılıç, Instagram hesabında setten kareler paylaşarak duygulandıran bir veda mesajı yayınladı.

“Bazı hikâyeler tamamlandığı yerde anlamını bulur. Tam vaktinde, gururla vedamı ederken; böyle şahane bir ekibin parçası olduğuma, eşlikçim olan herkese, her an’a ve zamana minnetle… Hepinize sonsuz teşekkürler.” ✨

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın