onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa ve Firaz'ın Yasak Aşkının Bitirilme Sebebi Bambaşka Çıktı

Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa ve Firaz'ın Yasak Aşkının Bitirilme Sebebi Bambaşka Çıktı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.09.2025 - 16:42

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonuna Doğa ve Firaz arasındaki yasak aşk damga vurdu. Doğa ve Firaz aşkının yayınlanmasının hemen ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümüş ve RTÜK derhal harekete geçmişti. Doğa ve Firaz'ın aşkı dizinin özet bölümünden bile kaldırılırken Feyza Civelek, senaryonun değişim sebebinin başka olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Akif Yaman / 2. Sayfa

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran Doğa ve Firaz aşkı daha başlamadan bitti.

Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran Doğa ve Firaz aşkı daha başlamadan bitti.

104. bölümün son sahnesinde karşımıza çıkan Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı önce seyircinin ardından RTÜK'ün dikkatini çekti. Hiçbir kesimden onay almayan bu senaryo, yoğun tepkilerin ardından hemen rafa kaldırıldı ve senaryoda ciddi revizelere gidildi.

Yeni senaryoda Firaz, Nursema'yı Doğa değil başka bir kadınla aldatıyor. Aldatma senaryosundaki tek değişikliğin karakter değişikliği olması sosyal medyada ayrıca bir tartışma yaratırken ilk sezondan beri Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek, muhabirlerin sorularına yanıt verdi.

Civelek, Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa ve Firaz'ın yasak aşk hikayesinin apar topar değiştirilmesine 'Bu değişikliğin halkın tepkisiyle alakası yok' yanıtı verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın