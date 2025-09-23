Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa ve Firaz'ın Yasak Aşkının Bitirilme Sebebi Bambaşka Çıktı
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonuna Doğa ve Firaz arasındaki yasak aşk damga vurdu. Doğa ve Firaz aşkının yayınlanmasının hemen ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümüş ve RTÜK derhal harekete geçmişti. Doğa ve Firaz'ın aşkı dizinin özet bölümünden bile kaldırılırken Feyza Civelek, senaryonun değişim sebebinin başka olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Akif Yaman / 2. Sayfa
Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran Doğa ve Firaz aşkı daha başlamadan bitti.
