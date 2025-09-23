onedio
Halk TV'den Ayrılan İsmail Küçükkaya'nın Yeni Adresi ve İlk Yayın Günü Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.09.2025 - 15:03

Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni sezonda TV100 ekranlarında yer alacağı iddia edilmişti. Daha önce FOX TV'de de görev alan Küçükkaya'nın NOW ekranlarında yer alacağı da iddialar arasında yer alsa da, TV100 ile anlaştığı bilgisi medyada yer bulmuştu.

İsmail Küçükkaya'nın yeni adresinin TV100 olduğu kesinleşti. Küçükkaya, yeni yayın dönemine 29 Eylül Pazartesi başlıyor!

İsmail Küçükkaya, geçtiğimiz günlerde Halk TV'ye veda etmişti.

3 yıl önce FOX TV'den Halk TV'ye transfer olan Küçükkaya ile ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Yeni sezonda NOW'da yer alacağı iddiaları da gündem olurken, en kuvvetli aday olarak TV100 görülmüş, hatta anlaştığı da iddia edilmişti.

İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu.

TV100 iddiaları doğru çıktı! İsmail Küçükkaya yeni sezonda TV100 ekranlarında yer alacak. 'İsmail Küçükkaya ile Yenigün' programının 13. sezonu 29 Eylül Pazartesi’den itibaren hafta içi her sabah 08.00’de TV100’de yayınlanacak.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
