Halk TV'den Ayrılan İsmail Küçükkaya'nın Yeni Adresi ve İlk Yayın Günü Belli Oldu!
Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni sezonda TV100 ekranlarında yer alacağı iddia edilmişti. Daha önce FOX TV'de de görev alan Küçükkaya'nın NOW ekranlarında yer alacağı da iddialar arasında yer alsa da, TV100 ile anlaştığı bilgisi medyada yer bulmuştu.
İsmail Küçükkaya'nın yeni adresinin TV100 olduğu kesinleşti. Küçükkaya, yeni yayın dönemine 29 Eylül Pazartesi başlıyor!
İsmail Küçükkaya, geçtiğimiz günlerde Halk TV'ye veda etmişti.
İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu.
