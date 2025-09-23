onedio
3 Grupta Düşüşte: Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları'nın Yayınlandığı 22 Eylül Pazartesi Reytingleri Belli Oldu

Merve Ersoy - TV Editörü
23.09.2025 - 12:00

Ekranlarda reyting yarışları sürerken reyting rekortmeni Uzak Şehir'e rakip olan tek dizi TRT 1 yapımı Cennetin Çocukları olmuştu. Geçtiğimiz hafta sezon açılışıyla rekor kıran Uzak Şehir, bu hafta üç kategoride de düşüşe geçerken Cennetin Çocukları yükselişteydi.

İşte, 22 Eylül Pazartesi reyting sonuçları...

22 Eylül Pazartesi günlerine reyting rekortmeni Uzak Şehir ve sezona iddialı başlayan Cennetin Çocukları arasındaki yarış damga vuruyor.

Geçtiğimiz hafta sezona başlayan Uzak Şehir, son yedi yılın en iyi sezon açılışını yapmıştı. Cennetin Çocukları ilk bölümüyle istenen reytinglere ulaşamasa da gelecek vadettiği görülmüştü.

22 Eylül Pazartesi reyting sonuçlarına göre, Uzak Şehir her üç kategoride de küçük bir düşüş yaşadı.

Cennetin Çocukları ise tüm kategorilerde 3. sıraya yerleşmeyi başardı. Henüz Uzak Şehir özeti geçemese de ikinci haftadan büyük bir başarı yakalamış oldu.

Uzak Şehir'in dün ekrana gelen ikinci sezon, ikinci bölümü tüm seyircilerde 13.27, AB'de 10.35 ve ABC1'de 12.86 reytingle 1. oldu. İkinci sırada ise özeti yer aldı.

Cennetin Çocukları ise 2. bölümüyle Tüm Kişiler'de 4.60, AB'de 3.89 ve ABC1'de 5.13 reytingle 3. oldu.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
