3 Grupta Düşüşte: Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları'nın Yayınlandığı 22 Eylül Pazartesi Reytingleri Belli Oldu
Ekranlarda reyting yarışları sürerken reyting rekortmeni Uzak Şehir'e rakip olan tek dizi TRT 1 yapımı Cennetin Çocukları olmuştu. Geçtiğimiz hafta sezon açılışıyla rekor kıran Uzak Şehir, bu hafta üç kategoride de düşüşe geçerken Cennetin Çocukları yükselişteydi.
İşte, 22 Eylül Pazartesi reyting sonuçları...
22 Eylül Pazartesi günlerine reyting rekortmeni Uzak Şehir ve sezona iddialı başlayan Cennetin Çocukları arasındaki yarış damga vuruyor.
22 Eylül Pazartesi reyting sonuçlarına göre, Uzak Şehir her üç kategoride de küçük bir düşüş yaşadı.
Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
