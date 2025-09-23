3 Grupta Düşüşte: Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları'nın Yayınlandığı 22 Eylül Pazartesi Reytingleri Belli Oldu

Cennetin Çocukları ise tüm kategorilerde 3. sıraya yerleşmeyi başardı. Henüz Uzak Şehir özeti geçemese de ikinci haftadan büyük bir başarı yakalamış oldu.

Uzak Şehir'in dün ekrana gelen ikinci sezon, ikinci bölümü tüm seyircilerde 13.27, AB'de 10.35 ve ABC1'de 12.86 reytingle 1. oldu. İkinci sırada ise özeti yer aldı.

Cennetin Çocukları ise 2. bölümüyle Tüm Kişiler'de 4.60, AB'de 3.89 ve ABC1'de 5.13 reytingle 3. oldu.