Güller ve Günahlar Dizisiyle İzleyici Karşısına Çıkmaya Hazırlanan Cemre Baysel, Sette Kaza Geçirdi!
Murat Yıldırım'la Güller ve Günahlar dizisinin başrollerini paylaşacak ünlü oyuncu Cemre Baysel, henüz yayına başlamayan dizinin setinde bir kaza geçirdi. Yaralı bacağını sosyal medya hesabından paylaşan Baysel, 'Sahne esnasında bayağı düştüm arkadaşlar' dedi.
Geçtiğimiz sezon rol aldığı Leyla dizisiyle tüm övgüleri toplayan Cemre Baysel, bu sezon Güller ve Günahlar'la karşımıza çıkıyor.
Cemre Baysel, dizi setinde talihsiz bir an yaşadı.
