onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Güller ve Günahlar Dizisiyle İzleyici Karşısına Çıkmaya Hazırlanan Cemre Baysel, Sette Kaza Geçirdi!

Güller ve Günahlar Dizisiyle İzleyici Karşısına Çıkmaya Hazırlanan Cemre Baysel, Sette Kaza Geçirdi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.09.2025 - 23:57

Murat Yıldırım'la Güller ve Günahlar dizisinin başrollerini paylaşacak ünlü oyuncu Cemre Baysel, henüz yayına başlamayan dizinin setinde bir kaza geçirdi. Yaralı bacağını sosyal medya hesabından paylaşan Baysel, 'Sahne esnasında bayağı düştüm arkadaşlar' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz sezon rol aldığı Leyla dizisiyle tüm övgüleri toplayan Cemre Baysel, bu sezon Güller ve Günahlar'la karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz sezon rol aldığı Leyla dizisiyle tüm övgüleri toplayan Cemre Baysel, bu sezon Güller ve Günahlar'la karşımıza çıkıyor.

Murat Yıldırım'la başrolleri paylaşacak Cemre Baysel, Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep karakterine hayat verecek. Çekimleri başlayan ve yakında yayınlanacak dizi şimdiden merakla beklenen yapımlar arasına girdi.

Cemre Baysel, dizi setinde talihsiz bir an yaşadı.

Cemre Baysel, dizi setinde talihsiz bir an yaşadı.

Çekimleri devam eden dizinin setinde düşen Cemre Baysel, sevenlerini korkuttu. Yaralı bacağını paylaşan ünlü oyuncu fotoğrafa 'Sahne esnasında bayağı düştüm arkadaşlar' notunu düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın