Teşkilat Kadrosundan Çıkarılan Ünlü Oyuncudan Sitem Dolu Açıklama: "Konsept Değişecek Dediler!"

Ünlü oyuncu Adnan Biricik, bu akşam Instagram hesabından sitem dolu bir paylaşım yaptı. Biricik yaptığı paylaşımda, 'Arkadaşlar bir açıklama yapma gereği duydum; her şeyden önce bilin ki Akif başkan rolünü çok severek oynuyordum ve ekiple hiç bir sorun yaşamadan mükemmel bir sezon geçirdik. Ancak sezon sonunda 'konsept değişecek!' diye bana teşekkür ettiler. Gerçi dün izlediğim bölümde bir konsept değişikliği göremesem de; tabii takdir yapımındır! Diziye yeni katılan arkadaşlara başarılar dilerim... İlginize çok teşekkür ederim, dilerim yeni projelerde birlikte oluruz. Sevgilerimle can dostlar....' ifadelerine yer verdi.