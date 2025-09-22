onedio
Teşkilat Kadrosundan Çıkarılan Ünlü Oyuncudan Sitem Dolu Açıklama: "Konsept Değişecek Dediler!"

Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy
22.09.2025

6. sezonuyla ekrana gelen TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılan Adnan Biricik, dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Kendisine 'konsept değişecek' denen oyuncu, Instagram hesabından sitem dolu bir paylaşım yaptı.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, 6. sezonunun ilk bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı.

Geçtiğimiz sezon kadrodan çıkarılan Aybüke Pusat'ın ardından diziye başka oyuncular da veda etmiş ve yeni isimler dahil olmuştu. Rabia Soytürk'ün yeni başrol olduğu dizi sezona yüksek reytinglerle giriş yaptı.

Dizide Akif Başkan karakterine hayat veren Adnan Biricik de diziden ayrılan isimlerdendi

Ünlü oyuncu Adnan Biricik, bu akşam Instagram hesabından sitem dolu bir paylaşım yaptı. Biricik yaptığı paylaşımda, 'Arkadaşlar bir açıklama yapma gereği duydum; her şeyden önce bilin ki Akif başkan rolünü çok severek oynuyordum ve ekiple hiç bir sorun yaşamadan mükemmel bir sezon geçirdik. Ancak sezon sonunda 'konsept değişecek!' diye bana teşekkür ettiler. Gerçi dün izlediğim bölümde bir konsept değişikliği göremesem de; tabii takdir yapımındır! Diziye yeni katılan arkadaşlara başarılar dilerim... İlginize çok teşekkür ederim, dilerim yeni projelerde birlikte oluruz. Sevgilerimle can dostlar....' ifadelerine yer verdi.

