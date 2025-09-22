onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Verdiği Not Merak Konusu Olmuştu, Somer Şef Açıkladı: MasterChef'ten Elenen İrem Hakkında Şoke Eden İddia

Verdiği Not Merak Konusu Olmuştu, Somer Şef Açıkladı: MasterChef'ten Elenen İrem Hakkında Şoke Eden İddia

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.09.2025 - 22:17

MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim İrem oldu. Ancak şeflere göre 'affedilmeyecek bir hata' yapan İrem'in Somer Şef'e verdiği not merak konusu olmuştu. Somer Şef, İrem'le ilgili ortaya atılan iddiaları doğruladı. 

Somer Şef, 'İrem'in verdiği not, bilerek elendiğini ifade ediyor. Biz farkındaydık bunun ama notla iyice emin olduk. Umarım pişman olmazsın bu kararından.' açıklamasında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef'in sekizinci haftasında yarışmadan elenen isim İrem oldu.

MasterChef'in sekizinci haftasında yarışmadan elenen isim İrem oldu.

Nisa ile son ikiye kalan İrem'in çok büyük bir hata yaptığı şefler tarafından ısrarla vurgulandı. Somer Şef'e bir not veren İrem'in ne yazdığı merak konusu olmuştu.

Detaylar:

Somer Şef, İrem'in kendisine yazdığı notla ilgili konuştu.

Somer Şef, İrem'in kendisine yazdığı notla ilgili konuştu.

İrem'in elenmesinin ardından sosyal medyada yayılan 'bilerek elendi' iddialarına Somer Şef açıklık getirdi. Somer Şef, 'İrem'in verdiği not, bilerek elendiğini ifade ediyor. Biz farkındaydık bunun ama notla iyice emin olduk. Umarım pişman olmazsın bu kararından.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın