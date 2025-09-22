Verdiği Not Merak Konusu Olmuştu, Somer Şef Açıkladı: MasterChef'ten Elenen İrem Hakkında Şoke Eden İddia

MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim İrem oldu. Ancak şeflere göre 'affedilmeyecek bir hata' yapan İrem'in Somer Şef'e verdiği not merak konusu olmuştu. Somer Şef, İrem'le ilgili ortaya atılan iddiaları doğruladı.

Somer Şef, 'İrem'in verdiği not, bilerek elendiğini ifade ediyor. Biz farkındaydık bunun ama notla iyice emin olduk. Umarım pişman olmazsın bu kararından.' açıklamasında bulundu.