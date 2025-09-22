onedio
ABİ'de Kenan İmirzalıoğlu ile Partner Olan Afra Saraçoğlu'nun Yaş Farkı Sorusuna Verdiği Cevap Kibirli Bulundu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.09.2025 - 17:25

Atv ekranlarında başlayacak ABİ dizisinde başrolleri paylaşacak Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu arasındaki yaş farkı eleştirilmişti. Magazin Burada ekibinin yakaladığı Afra Saraçoğlu'na eleştirilen yaş farkı soruldu. Saraçoğlu'nun soruya verdiği cevap, bazı kullanıcılar tarafından 'kibirli' bulundu.

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak kabul edilen Abi için hazırlıklar sürüyor.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu buluşturan dizinin çekimleri henüz başlamazken, ikili arasındaki yaş farkı sert eleştirilere yol açmıştı. Çok konuşulan 'yaş farkı' konusu Afra Saraçoğlu'na soruldu.

Afra Saraçoğlu'nun Magazin Burada mikrofonlarına yaptığı “Karakter yaşıma uygun zaten.” dediği açıklamasını buradan dinleyebilirsiniz:

