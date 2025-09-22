ABİ'de Kenan İmirzalıoğlu ile Partner Olan Afra Saraçoğlu'nun Yaş Farkı Sorusuna Verdiği Cevap Kibirli Bulundu
Atv ekranlarında başlayacak ABİ dizisinde başrolleri paylaşacak Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu arasındaki yaş farkı eleştirilmişti. Magazin Burada ekibinin yakaladığı Afra Saraçoğlu'na eleştirilen yaş farkı soruldu. Saraçoğlu'nun soruya verdiği cevap, bazı kullanıcılar tarafından 'kibirli' bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak kabul edilen Abi için hazırlıklar sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Afra Saraçoğlu'nun Magazin Burada mikrofonlarına yaptığı “Karakter yaşıma uygun zaten.” dediği açıklamasını buradan dinleyebilirsiniz:
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın