Yabancı Damat'ın Nazire'si ve Ruşen'i Buluştu: Binnur Kaya, İlker Aksum'un Boncuk Kızına Dayanamadı!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
22.09.2025 - 17:01

Bir döneme damgasını vuran Yabancı Damat dizisinin Nazire ve Ruşen'i Binnur Kaya ile İlker Aksum yıllar sonra bir araya geldi! Beraber fotoğraflarını beklediğimiz ikili, sürprizi küçük Lila'yla yaptı!

Buyurun, detaylar beraber inceleyelim.

Bugüne dek birçok başarılı dizi ve filmde izlediğimiz ünlü oyuncu İlker Aksum, son zamanlarda sıcacık ailesiyle gündeme geliyor biliyorsunuz.

Karizması, sempatikliği ve oyunculuğuyla izleyicinin gönlünde ayrı bir yer edinen İlker Aksum, uzun yıllardır Türk televizyonun renkli isimleri arasında yer alıyor. 

Yabancı Damat”, “Canım Ailem”, “Şahsiyetgibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aksum elini attığı her rolle ezber bozmaya devam ederken, son zamanlarda kariyerindense özel hayatıyla daha çok dikkat çekiyor. 

2023, haziranda Dilay Ekmekçioğlu ile dünyaevine giren İlker Aksum, yaklaşık 7 ay önce 'Lila' ismini verdikleri kızını kucağına aldı. Lila'nın güzelliğiyse onu gördüğümüz ilk anda büyülenmemize sebep oldu!

İlker Aksum'un hafızalara kazınmasına sebep olan kült projesi Yabancı Damat'tı, mutlaka hatırlarsınız.

Özgür Çevik ve Nehir Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı Yabancı Damat, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar, Zeki Alasya, Nilgün Belgün, Engin Akyürek gibi olay isimlerin yer aldığı kadrosuyla o dönem adeta parlamıştı. 

Efsane Türk dizileri arasındaki yerini yıllardır koruyan Yabancı Damat'ın tekrarları ve YouTube'daki bölümleri hala izleniyor ve onun verdiği sıcaklık hissini hiçbir dizinin veremediği düşünülüyor. 

İzleyenler bilir, Yabancı Damat'taki en ikonik çiftlerin başında Nazire ve Ruşen geliyordu. Binnur Kaya ve İlker Aksum'un partnerliği büyük beğeni toplamış, her iki ismin de gönlümüzde taht kurmasına vesile olmuştu.

Uzun yıllardır bir arada göremediğimiz İlker Aksum ve Binnur Kaya'nın görüşmeye devam ettiğini, geçtiğimiz saatlerde minik Lila sayesinde anladık!

Sosyal medya hesabından, İlker Aksum'un boncuk gözlü, sarı kızı Lila'yla pozlarını paylaşan Binnur Kaya, kalp eritti. Binnur Kaya'nın paylaşımını görünce kendi hikayesinde paylaşan İlker Aksum da fotoğrafların üzerine, 'Binnur Teyzeeem' notunu düştü. 

Yıllar sonra minik Lila sağ olsun, bir Nazire ve Ruşen buluşması yaşandığını öğrendik!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
