Yabancı Damat'ın Nazire'si ve Ruşen'i Buluştu: Binnur Kaya, İlker Aksum'un Boncuk Kızına Dayanamadı!
Bir döneme damgasını vuran Yabancı Damat dizisinin Nazire ve Ruşen'i Binnur Kaya ile İlker Aksum yıllar sonra bir araya geldi! Beraber fotoğraflarını beklediğimiz ikili, sürprizi küçük Lila'yla yaptı!
Buyurun, detaylar beraber inceleyelim.
Bugüne dek birçok başarılı dizi ve filmde izlediğimiz ünlü oyuncu İlker Aksum, son zamanlarda sıcacık ailesiyle gündeme geliyor biliyorsunuz.
İlker Aksum'un hafızalara kazınmasına sebep olan kült projesi Yabancı Damat'tı, mutlaka hatırlarsınız.
Uzun yıllardır bir arada göremediğimiz İlker Aksum ve Binnur Kaya'nın görüşmeye devam ettiğini, geçtiğimiz saatlerde minik Lila sayesinde anladık!
