Ünlü Rapçi Lvbel C5'in Başını Alıp Giden Tuhaf Kaşları X Ahalisinin Diline Fena Düştü!

Lvbel C5'i sempatik bulan kadar itici olduğunu düşünen de çok olduğundan Işıtmak'ın her zamanki yalan makinesi programı, normalden daha çok dikkat çekti.

X ahalisinin dilinin düşmesine vesile olan bir de detay vardı... Lvbel C5'in kendi cumhuriyetini ilan etmiş kaşlarının kontrolsüz hareketleri gözlerden kaçmadı.

Yorumlar da gecikmedi. Birçok karaktere ve kişiye benzetilen Lvbel C5'in kaşları en çok da muhabbet eden iki kuş şekliyle bağdaştırıldı 🤣