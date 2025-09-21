onedio
Ünlü Rapçi Lvbel C5'in Başını Alıp Giden Tuhaf Kaşları X Ahalisinin Diline Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.09.2025 - 19:24

Geçtiğimiz günlerde Orkun Işıtmak'ın konuklarını yalan makinesine bağladığı 'Pembe Yalanlar' programına konuk olan ünlü rapçi Lvbel C5, verdiği cevaplardan çok kontrolünü kaybetmiş kaşlarıyla gündeme oturdu. 

Lvbel C5'in kendi cumhuriyetini ilan eden kaşları, X ahalisinin diline fena düştü! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

'HAVHAVHAV' şarkısıyla aylarca manşetlerden düşmeyen son zamanların popüler rapçilerinden Lvbel C5'e mutlaka denk gelmişsinizdir!

'HAVHAVHAV' başına bela olsa da koca bir şöhrete kavuşmasına vesile olurken, attığı her adım, yaptığı her açıklamayla gündeme oturan isimlerden biri haline geldi kendisi... Sadece şarkıları değil, özel hayatıyla da dikkat çeken Lvbel C5'in en son Danla Bilic'in can dostu Ece Kırtanır ile beraber olduğunu öğrenmiştik. 

İki gün önce de Orkun Işıtmak'ın Pembe Yalanlar programına konuk olmuş, yalan makinesine bağlanmıştı.

Programdan birçok kesit sosyal medyada hızla yayıldı.

Lvbel C5'i sempatik bulan kadar itici olduğunu düşünen de çok olduğundan Işıtmak'ın her zamanki yalan makinesi programı, normalden daha çok dikkat çekti. 

X ahalisinin dilinin düşmesine vesile olan bir de detay vardı... Lvbel C5'in kendi cumhuriyetini ilan etmiş kaşlarının kontrolsüz hareketleri gözlerden kaçmadı. 

Yorumlar da gecikmedi. Birçok karaktere ve kişiye benzetilen Lvbel C5'in kaşları en çok da muhabbet eden iki kuş şekliyle bağdaştırıldı 🤣

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 🙈

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

