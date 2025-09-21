Bu Ne Hız? Pelin Akil'le Yeni Boşanan Anıl Altan, Ünlü Tasarımcıyla Gece Kulübünde Görüntülendi!

9 yıldır birbirlerine olan düşkünlükleri ve aşk jestleriyle ayrı, ikiz kızları Lina ve Alin'le tamamlanan aileleriyle ayrı gündeme oturan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ilişkisi bir anda yokuş aşağı yuvarlandı.

Geçtiğimiz sene boşanma dedikoduları patlak vermiş, her anını beraber yaşayan ve paylaşan ikilinin nadiren bir araya gelişleri dedikoduların iyice alevlenmesine sebep olmuştu.

Çiftimiz uzun bir süre boşanma iddiasını reddetti, bu sırada evleri ayırdıkları, sadece çocuklar için bir araya geldikleri de konuşulmaya başladı. En son Pelin Akil, pes etmiş ve herkesin aylar boyunca hazırlıklı beklediği o açıklamayı yapmıştı. 'Kızlarımız için bir arada olacağız ama karı koca olarak yollarımızı ayırdık' ifadelerini kullanmıştı.

Pelin Akil ve Anıl Altan, çok değil yaklaşık bir ay önce, 27 Ağustos'ta resmi olarak boşandı.