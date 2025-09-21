onedio
article/comments
Bu Ne Hız? Pelin Akil'le Yeni Boşanan Anıl Altan, Ünlü Tasarımcıyla Gece Kulübünde Görüntülendi!

Bu Ne Hız? Pelin Akil'le Yeni Boşanan Anıl Altan, Ünlü Tasarımcıyla Gece Kulübünde Görüntülendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.09.2025 - 16:54

Yaklaşık bir ay önce 9 yıllık eşi, ünlü oyuncu Pelin Akil'le boşanma süreci tamamlanan Anıl Altan, Gossip Pasta'ya gelen görüntülerle ifşalandı. Anıl Altan'ın dün gece bir kulüpte, sektörde tanınan ünlü tasarımcıyla görüntülendiği ve ikilinin samimi olduğu iddia edildi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
2016 yılında evlenen ve senelerdir hem aşkları hem de sıcacık yuvalarıyla parmakla gösterilen çfitler arasında olan Pelin Akil ve Anıl Altan, ne yazık ki bu sene bizi şaşırtanlardan oldu.

9 yıldır birbirlerine olan düşkünlükleri ve aşk jestleriyle ayrı, ikiz kızları Lina ve Alin'le tamamlanan aileleriyle ayrı gündeme oturan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ilişkisi bir anda yokuş aşağı yuvarlandı. 

Geçtiğimiz sene boşanma dedikoduları patlak vermiş, her anını beraber yaşayan ve paylaşan ikilinin nadiren bir araya gelişleri dedikoduların iyice alevlenmesine sebep olmuştu. 

Çiftimiz uzun bir süre boşanma iddiasını reddetti, bu sırada evleri ayırdıkları, sadece çocuklar için bir araya geldikleri de konuşulmaya başladı. En son Pelin Akil, pes etmiş ve herkesin aylar boyunca hazırlıklı beklediği o açıklamayı yapmıştı. 'Kızlarımız için bir arada olacağız ama karı koca olarak yollarımızı ayırdık' ifadelerini kullanmıştı. 

Pelin Akil ve Anıl Altan, çok değil yaklaşık bir ay önce, 27 Ağustos'ta resmi olarak boşandı.

Pelin Akil'in paylaştığı hikayeler vesilesiyle kızlarıyla yeni bir eve taşınma sürecini izledik. Anıl Altan ise sessiz sakin kalmayı tercih eden taraf oldu.

Yalnızca kızlarının ana odakta olduğu paylaşımlarda bulunan Anıl Altan, sırra kadem basmış, Pelin kadar önde kalmamayı seçmişti. 

Geçtiğimiz saatlerde Gossip Pasta'ya gelen ifşa görüntüleriyle Anıl Altan'ın gece turlarına çoktan başladığı ortaya çıktı. Ortamlara akan Anıl Altan'ın dün gece bir kulüpte yukarıda gördüğünüz hanımefendi ile pek bir samimi olduğu iddia edildi.

Küçük bir araştırma sonucu, görüntülerdeki hanımefendinin Tilbe Çakır olduğu ortaya çıktı!

Tilbe Çakır, sektördekilerin yakından tanıdığı ünlü bir tasarımcı. Aynı zamanda da sosyal medyasını oldukça aktif kullanan, takip edilen 'elit' isimlerden biri olarak öne çıkıyor. 

İkili sosyal medyada birbirini takip etmiyor. 'Arkadaşlık' adı altında yalanlanabilecek bir haber gibi de durmuyor dolayısıyla. Tabii orada birbirine denk gelmiş ve ana kaptırmış 'iki tanıdık' da olabilirler. Bilemiyoruz... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
