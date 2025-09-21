Bu Ne Hız? Pelin Akil'le Yeni Boşanan Anıl Altan, Ünlü Tasarımcıyla Gece Kulübünde Görüntülendi!
Yaklaşık bir ay önce 9 yıllık eşi, ünlü oyuncu Pelin Akil'le boşanma süreci tamamlanan Anıl Altan, Gossip Pasta'ya gelen görüntülerle ifşalandı. Anıl Altan'ın dün gece bir kulüpte, sektörde tanınan ünlü tasarımcıyla görüntülendiği ve ikilinin samimi olduğu iddia edildi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
2016 yılında evlenen ve senelerdir hem aşkları hem de sıcacık yuvalarıyla parmakla gösterilen çfitler arasında olan Pelin Akil ve Anıl Altan, ne yazık ki bu sene bizi şaşırtanlardan oldu.
Pelin Akil'in paylaştığı hikayeler vesilesiyle kızlarıyla yeni bir eve taşınma sürecini izledik. Anıl Altan ise sessiz sakin kalmayı tercih eden taraf oldu.
Küçük bir araştırma sonucu, görüntülerdeki hanımefendinin Tilbe Çakır olduğu ortaya çıktı!
