Cem Yılmaz'ın Eski Eşi Ünlü Oyuncu Ahu Yağtu Beyin Anevrizması Geçirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
17.09.2025 - 22:22

En son yeni aşkıyla gündeme oturan ünlü oyuncu Ahu Yağtu'dan endişelendiren bir haber geldi. Ahu Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konulduğu öğrenildi. Sağlık durumuyla ilgili açıklamayı menajeri yaptı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Başarılı oyunculuğu, zarif duruşu ve güzelliğiyle yıllardır ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Ahu Yağtu’yu mutlaka tanırsınız.

Kadın, Paramparça, Kardeşlerim gibi, bugüne dek birçok başarılı projede yer alan Ahu Yağtu, yalnızca kariyeri değil özel hayatıyla da konuşulan isimlerden biri. 

Başlıca sebebi ise Cem Yılmaz ile yaptığı evlilik ve geçirdikleri boşanma süreci tabii ki. Hatırlamayanlar için kısa bir özet geçelim, 2012 yılında evlenen Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz’ın evliliği sadece 20 ay sürmüştü. Oğulları Kemal’in velayeti Ahu Yağtu’ya verilmiş ancak nafaka meselesi epey olay olmuştu. Hatta belki hatırlarsınız, Cem Yılmaz ödediği miktar için 'Benimki nafaka değil, madafaka' yorumunda bulunmuştu.

En son podyumlara dönüşü ve yeni aşkıyla gözleri üzerine çeken Ahu Yağtu'dan endişelendiren bir haber geldi.

Ünlü oyuncunun beyin anevrizması geçirdiği öğrenilirken sağlık durumu hakkındaki bilgiyi menajeri paylaştı. 

Yapılan açıklamada, 

'Değerli basın mensubu dostlarımız, Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrası tedavi sürecine başlamıştır. Yapılan tüm tetkikler sonucunda kendisine beyin anevrizması teşhisi konmuş olup, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz.' ifadeleri kullanıldı.

Lila Ceylan
