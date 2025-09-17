onedio
article/comments
article/share
Instagram Gece Gece Şenlendi: Sektörün Gözde Bekarı Engin Öztürk'ten Kas Şov!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.09.2025 - 21:53

Son zamanların en popüler oyuncularından biri olduğu gibi, en popüler bekarı da olan Engin Öztürk, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla ortalığı ayağa kaldırdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Su götürmez yakışıklılığı ve karizmasıyla milyonları hayran bırakan, şu sıralar da pek bir popüler olan Engin Öztürk'ü tanırsınız!

Fatmagül'ün Suçu Ne?, Hatırla Gönül, Muhteşem Yüzyıl, Hakan: Muhafız gibi dizilerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Engin Öztürk'ü en son Sandık Kokusu'nda Özge Özpirinçci'nin partneri olarak izlemiştik, 

Yükselişe geçtiği dönem de Sandık Kokusu dönemi olmuştu zaten. Rolü gereği ağırdan satan bir romantiği oynayan Engin Öztürk'e pek bir yükselinmişti. 

Bir de üstüne hemen hemen tüm ünlü arkadaşlarının çocuklarının yaz boyu bakıcılığını üstlenmesi eklenince, Engin Öztürk, sektörün en gözde bekarı haline gelmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yaza hala elveda demeyen ve keyfini teknesinde sürdüren Engin Öztürk, geçtiğimiz saatlerde geceye bir bomba bıraktı.

Ünlü oyuncunun kusursuz kaslarına güneşin vurduğu poz, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 

Görenin dönüp bir daha baktığı hikaye, Instagram'da olay oldu. Maşallah diyelim, diliyoruz ki Engin Öztürk tez zamanda yanına yakışacak, çok aşk yaşayacağı birini bulsun!

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
