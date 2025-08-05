Tüm Ünlülerin "Favori Çocuk Bakıcısı" Olan Engin Öztürk'ün Muhteşem Amcalığı ve Dayılığı İç Çektirtti!
Yaz boyunca ünlü isimlerin çocuklarını eğlendirirken ve göz kulak olurken görüntülenen ve fotoğrafları paylaşılan ünlü oyuncu Engin Öztürk, tüm arkadaşlarının favori çocuk bakıcısı ilan edildi. X'te çocuklara olan ilgi ve alakasıyla gündeme oturan Öztürk'ün amca ve dayılığı gören herkese koca bir iç çektirtti!
Kimisi bakıcı linki istedi, kimisi ne kadar iyi bir baba ve koca olacağını düşünüp hayallere daldı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Su götürmez yakışıklılığı ve karizmasıyla milyonları hayran bırakan, şu sıralar da pek bir popüler olan Engin Öztürk'ü tanımayanınız yoktur!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ne zaman yeni bir poz paylaşsa hemen hemen tüm sosyal medya platformlarında peş peşe paylaşılan Engin Öztürk, geçtiğimiz saatlerde amcalık ve dayılığa ayırdığı mesaiyle gündeme oturdu.
Gupse Özay'ın kızı, Pelin Akil'in ikizleri ve daha niceleriyle yarınlar yokmuşçasına eğlenen Engin Öztürk'ün çocuk aşkı sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!👇️
👇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇️
👇️
👇️
👇️
👇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇️
👇️
👇️
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın