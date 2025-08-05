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Tüm Ünlülerin "Favori Çocuk Bakıcısı" Olan Engin Öztürk'ün Muhteşem Amcalığı ve Dayılığı İç Çektirtti!

Tüm Ünlülerin "Favori Çocuk Bakıcısı" Olan Engin Öztürk'ün Muhteşem Amcalığı ve Dayılığı İç Çektirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.08.2025 - 19:07

Yaz boyunca ünlü isimlerin çocuklarını eğlendirirken ve göz kulak olurken görüntülenen ve fotoğrafları paylaşılan ünlü oyuncu Engin Öztürk, tüm arkadaşlarının favori çocuk bakıcısı ilan edildi. X'te çocuklara olan ilgi ve alakasıyla gündeme oturan Öztürk'ün amca ve dayılığı gören herkese koca bir iç çektirtti!

Kimisi bakıcı linki istedi, kimisi ne kadar iyi bir baba ve koca olacağını düşünüp hayallere daldı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim 😂

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Su götürmez yakışıklılığı ve karizmasıyla milyonları hayran bırakan, şu sıralar da pek bir popüler olan Engin Öztürk'ü tanımayanınız yoktur!

Su götürmez yakışıklılığı ve karizmasıyla milyonları hayran bırakan, şu sıralar da pek bir popüler olan Engin Öztürk'ü tanımayanınız yoktur!

Fatmagül'ün Suçu Ne?, Hatırla Gönül, Muhteşem Yüzyıl, Hakan: Muhafız gibi dizilerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Engin Öztürk'ü en son Sandık Kokusu'nda Özge Özpirinçci'nin partneri olarak izlemiştik, belki hatırlarsınız. 

Özellikle o dönem büyük bir kesimin iyice yükseldiği Engin Öztürk, Sandık Kokusu sırasında ve sonrasında ne paylaştıysa olay oldu! Her zaman sevilen bir isimdi fakat son birkaç yıl içerisinde oldukça baskın bir şekilde sektörün en gözde bekarı, en beğenilen erkek oyuncularından biri haline geldi.

Ne zaman yeni bir poz paylaşsa hemen hemen tüm sosyal medya platformlarında peş peşe paylaşılan Engin Öztürk, geçtiğimiz saatlerde amcalık ve dayılığa ayırdığı mesaiyle gündeme oturdu.

Ne zaman yeni bir poz paylaşsa hemen hemen tüm sosyal medya platformlarında peş peşe paylaşılan Engin Öztürk, geçtiğimiz saatlerde amcalık ve dayılığa ayırdığı mesaiyle gündeme oturdu.

X'te ardı ardına Engin Öztürk'ün ünlü arkadaşlarının çocuklarıyla geçirdiği vakitlerden geriye kalan fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. 

Her biri ya çocuğunu Engin Öztürk'e emanet eden ebeveynlerin veya amcalık ve dayılık meselesini epey ciddiye alan Engin Öztürk tarafından paylaşılan pozlardı!

Gupse Özay'ın kızı, Pelin Akil'in ikizleri ve daha niceleriyle yarınlar yokmuşçasına eğlenen Engin Öztürk'ün çocuk aşkı sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Gupse Özay'ın kızı, Pelin Akil'in ikizleri ve daha niceleriyle yarınlar yokmuşçasına eğlenen Engin Öztürk'ün çocuk aşkı sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Sektörün favori bakıcısı olduğuna kanaat getirilen Engin Öztürk, 'Allah herkese böyle bakıcı nasip etsin' dedirtirken, X kullanıcısı 'bakıcı linki' istedi, Engin Öztürk'ten nasıl iyi bir baba ve koca olacağını düşünüp hayallere daldı...

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!👇️

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!👇️
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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