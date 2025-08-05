Tüm Ünlülerin "Favori Çocuk Bakıcısı" Olan Engin Öztürk'ün Muhteşem Amcalığı ve Dayılığı İç Çektirtti!

Yaz boyunca ünlü isimlerin çocuklarını eğlendirirken ve göz kulak olurken görüntülenen ve fotoğrafları paylaşılan ünlü oyuncu Engin Öztürk, tüm arkadaşlarının favori çocuk bakıcısı ilan edildi. X'te çocuklara olan ilgi ve alakasıyla gündeme oturan Öztürk'ün amca ve dayılığı gören herkese koca bir iç çektirtti!

Kimisi bakıcı linki istedi, kimisi ne kadar iyi bir baba ve koca olacağını düşünüp hayallere daldı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim 😂