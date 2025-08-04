onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kim Milyoner Olmak İster'de, ODTÜ Matematik Mezunu Yarışmacının İki Joker Harcadığı Soru Şaşkınlık Yarattı!

Kim Milyoner Olmak İster'de, ODTÜ Matematik Mezunu Yarışmacının İki Joker Harcadığı Soru Şaşkınlık Yarattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.08.2025 - 21:15

Bir süredir Oktay Kaynarca'nın sunduğu, yılların popüler yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ODTÜ Matematik mezunu hanımefendinin iki jokerle ancak bilebildiği faktöriyel sorusu X'in gündemine oturdu.

Buyurun detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV’nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta heyecan dolu anlara tanıklık etmemize vesile oluyor.

ATV’nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta heyecan dolu anlara tanıklık etmemize vesile oluyor.

Bir süredir ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, hemen hemen her bölümüyle gündeme oturuyor. 

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde 74 yaşındaki Habibe teyze 1 milyonluk soruya ulaşmıştı. Herkese, 'Helal olsun' dedirten Habibe teyze yarışmadan 500 bin TL ile ayrılmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Habibe teyzenin de yer aldığı, dün gece izleyiciyle buluşan 1163. bölümden bir kesit daha X'te gündem oldu.

Habibe teyzenin de yer aldığı, dün gece izleyiciyle buluşan 1163. bölümden bir kesit daha X'te gündem oldu.

Programın başlarında yarışmaya katılan Enise Nehir Aksaylı, bir soruda kullandığı iki jokerle dikkat çekti. 

İlk ve ikinci soruyu bilen Enise Nehir Aksaylı, üçüncü soruda takıldı. Kendini tanıtırken ODTÜ Matematik bölümünden mezun olduğu detayının altını özellikle çizen Enise Nehir Aksaylı, '1'den 10'a kadar olan doğal sayıların çarpımı, 1'den 9'a kadar olan doğal sayıların çarpımının kaç katıdır?' sorusuna cevap veremedi.

Faktöriyel sorusunda tökezleyen ODTÜ matematik mezunu Aksaylı, iki joker birden kullandı.

Faktöriyel sorusunda tökezleyen ODTÜ matematik mezunu Aksaylı, iki joker birden kullandı.

Önce telefon jokerini kullanmayı seçti ve beklediği sonucu alamadı. Aradığı kişi süre bitmeden cevap veremedi. 

Ardından, yarı yarıya joker hakkını kullanmak istediğini söyledi. Yarı yarıya joker hakkıyla seçenekler 8 ve 10'a indi ve Aksaylı doğru cevabı iki jokerin ardından söyledi: '10'

4. soruda sonuncu, seyirci jokerini kullanan Aksaylı, 5. soruda yarışmaya veda etti.

X'e düşen o anlara yorumlar gecikmedi👇🏻

X'e düşen o anlara yorumlar gecikmedi👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın