Kim Milyoner Olmak İster'de, ODTÜ Matematik Mezunu Yarışmacının İki Joker Harcadığı Soru Şaşkınlık Yarattı!
Bir süredir Oktay Kaynarca'nın sunduğu, yılların popüler yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ODTÜ Matematik mezunu hanımefendinin iki jokerle ancak bilebildiği faktöriyel sorusu X'in gündemine oturdu.
Buyurun detayları beraber inceleyelim!
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ATV’nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta heyecan dolu anlara tanıklık etmemize vesile oluyor.
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Habibe teyzenin de yer aldığı, dün gece izleyiciyle buluşan 1163. bölümden bir kesit daha X'te gündem oldu.
Faktöriyel sorusunda tökezleyen ODTÜ matematik mezunu Aksaylı, iki joker birden kullandı.
X'e düşen o anlara yorumlar gecikmedi👇🏻
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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