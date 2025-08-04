"Fırtınam" Klibini Çekerken Kameramanını İngilizce-Türkçe Karışık Fırçalayan Hadise Dillere Fena Düştü!
'Fırtınam' klibinden bir süredir peş peşe kesitler yayınlayan ve her seferinde de gündeme oturan Hadise, şarkısının klibinin backstage'ini YouTube kanalına yüklediği 38 dakikalık bir videoyla paylaştı.
'Fırtınam Backstage' videosunda Hadise'nin kameramanını, araya İngilizce kelimeler karıştırarak azarladığı anlar X'te hızla yayıldı. Kimisi Hadise'nin haline tavrına tepki gösterdi, kimisi de konunun İngilizce boyutuna odaklanıp goygoy malzemesi çıkarmaya karar verdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Hayatımıza gencecik bir kızken giren Hadise, yıllar içerisinde ülkenin en büyük pop starlarından biri oldu.
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Hadise'nin paylaştığı "Fırtınam"ın kesitleri, YouTube kanalında 38 dakikalık bir "Backstage" videosu şeklinde paylaşıldı.
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!
Sonra da kimler ne demiş onu görelim...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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