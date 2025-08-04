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"Fırtınam" Klibini Çekerken Kameramanını İngilizce-Türkçe Karışık Fırçalayan Hadise Dillere Fena Düştü!

"Fırtınam" Klibini Çekerken Kameramanını İngilizce-Türkçe Karışık Fırçalayan Hadise Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.08.2025 - 18:25

'Fırtınam' klibinden bir süredir peş peşe kesitler yayınlayan ve her seferinde de gündeme oturan Hadise, şarkısının klibinin backstage'ini YouTube kanalına yüklediği 38 dakikalık bir videoyla paylaştı. 

'Fırtınam Backstage' videosunda Hadise'nin kameramanını, araya İngilizce kelimeler karıştırarak azarladığı anlar X'te hızla yayıldı. Kimisi Hadise'nin haline tavrına tepki gösterdi, kimisi de konunun İngilizce boyutuna odaklanıp goygoy malzemesi çıkarmaya karar verdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Hayatımıza gencecik bir kızken giren Hadise, yıllar içerisinde ülkenin en büyük pop starlarından biri oldu.

Hayatımıza gencecik bir kızken giren Hadise, yıllar içerisinde ülkenin en büyük pop starlarından biri oldu.

2005 yılında çıkardığı 'Stir Me Up' şarkısıyla da tüm dikkatleri üzerine çeken Hadise, konserlerindeki şovları, iddialı ve çarpıcı kombinleri, şarkıları, klipleri ve samimiyetiyle kısa sürede milyonları hayran bıraktı.

O Ses Türkiye'deki jüriliği bir yanda, her seferinde gündemin göbeğine oturan konser şovları ve kadın gücü vurguları bir yanda, sevenin çok ama çok sevdiği, sevmeyenin de bir türlü ısınamadığı, fakat tartışmasız ülkemizin en popüler sanatçılarından biri oldu. 

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalarda 'Fırtınam' isimli klibinden birkaç kesit yayınlayan Hadise ezber bozmuştu. Klipte photoshopsuz ve filtresiz görünen ünlü ismin yüzündeki belirgin mimik çizgileri, göz çevresi kırışıklıkları ve yoğun makyaj detayları çok dikkat çekmiş, Hadise güçlü bir mesaj iletmişti. 

Dün de yine aynı klibin çekim arasında hüngür hüngür ağladığı ve 'Biz robot değiliz' serzenişinde bulunduğu bir başka video paylaştı ve gündeme oturdu.

.Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hadise'nin paylaştığı "Fırtınam"ın kesitleri, YouTube kanalında 38 dakikalık bir "Backstage" videosu şeklinde paylaşıldı.

Hadise'nin paylaştığı "Fırtınam"ın kesitleri, YouTube kanalında 38 dakikalık bir "Backstage" videosu şeklinde paylaşıldı.

Backstage videosundan birçok kesit, sosyal medyada hızla yayılmaya, X ve Instagram kullanıcılarının radarına girmeye başladı. 

Özellikle de bir kısım X'te büyük yankı uyandırdı. Hadise'nin klip çekimi sırasında kameramanını araya İngilizce kelimeler de karıştırarak fırçalaması, sosyal medya kullanıcılarının hem tepkisini çekti hem de goygoyculara malzemelere verdi. 

Bu video sızdırılmadı, yanlış anlaşılma olmasın. Hadise'nin kendi YouTube kanalında yayınladığı 'Backstage' videosunda yer alıyor.

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!

Sonra da kimler ne demiş onu görelim...

Sonra da kimler ne demiş onu görelim...
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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