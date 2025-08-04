"Fırtınam" Klibini Çekerken Kameramanını İngilizce-Türkçe Karışık Fırçalayan Hadise Dillere Fena Düştü!

2005 yılında çıkardığı 'Stir Me Up' şarkısıyla da tüm dikkatleri üzerine çeken Hadise, konserlerindeki şovları, iddialı ve çarpıcı kombinleri, şarkıları, klipleri ve samimiyetiyle kısa sürede milyonları hayran bıraktı.

O Ses Türkiye'deki jüriliği bir yanda, her seferinde gündemin göbeğine oturan konser şovları ve kadın gücü vurguları bir yanda, sevenin çok ama çok sevdiği, sevmeyenin de bir türlü ısınamadığı, fakat tartışmasız ülkemizin en popüler sanatçılarından biri oldu.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalarda 'Fırtınam' isimli klibinden birkaç kesit yayınlayan Hadise ezber bozmuştu. Klipte photoshopsuz ve filtresiz görünen ünlü ismin yüzündeki belirgin mimik çizgileri, göz çevresi kırışıklıkları ve yoğun makyaj detayları çok dikkat çekmiş, Hadise güçlü bir mesaj iletmişti.

Dün de yine aynı klibin çekim arasında hüngür hüngür ağladığı ve 'Biz robot değiliz' serzenişinde bulunduğu bir başka video paylaştı ve gündeme oturdu.