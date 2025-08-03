Merve Boluğur'un 53 Gün Evli Kaldığı Eski Kocası Mert Aydın, JLo Konserinde Sevgilisine Evlilik Teklifi Etti!

Murat Dalkılıç'la yaşadığı fırtınalı aşk ve boşanma sürecinin ardından epey dağılan Merve Boluğur, uzun yıllar boyunca hem aşka hem de ekranlara küsmüştü. Sosyal medya paylaşımlarıyla ve zaman içerisindeki değişimiyle sık sık gündem olan Merve Boluğur'un 2022 yılında yeniden evleneceği öğrenildiğinde sevenleri pek bir sevinmişti.

İşte tam da o zaman Dj Mert Aydın girmişti hayatımıza. Ekim 2022'de evlenen ve çok da mutlu gözüken çiftin evlilik serüveni yalnızca 53 gün sürmüştü. Fuat Paşa Yalısı'nda evlenen çift, evlilikte ikinci ayı bile dolduramamış tek celsede boşanmıştı.

'Aynı ev içinde bazı uyuşmazlıklarımız oldu' diyen ve severek ayrıldıklarını açıklayan Merve Boluğur'un ardından Mert Aydın da 'Severek evlendik ama olmadı. Fikir ayrılığına düştük' demişti.