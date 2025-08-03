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Merve Boluğur'un 53 Gün Evli Kaldığı Eski Kocası Mert Aydın, JLo Konserinde Sevgilisine Evlilik Teklifi Etti!

Merve Boluğur'un 53 Gün Evli Kaldığı Eski Kocası Mert Aydın, JLo Konserinde Sevgilisine Evlilik Teklifi Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.08.2025 - 23:42

Dünya turnesinde Jennifer Lopez'in geçtiğimiz gün gerçekleşen Mısır konserinde sürpriz bir hadise yaşandı!

2022 yılında Merve Boluğur'la evlenerek hayatımıza giren Dj Mert Aydın'ın Jennifer Lopez'le aynı sahnede yer aldığı ve konser sonrası yeni sevgilisine evlilik teklifi ettiği ortaya çıktı! Buyurun, o anları beraber izleyelim...

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Bundan tam 3 yıl önce, 2022 yılının Ekim ayında Merve Boluğur ikinci kez evliliği denemeye karar vermişti hatırlarsanız.

Bundan tam 3 yıl önce, 2022 yılının Ekim ayında Merve Boluğur ikinci kez evliliği denemeye karar vermişti hatırlarsanız.

Murat Dalkılıç'la yaşadığı fırtınalı aşk ve boşanma sürecinin ardından epey dağılan Merve Boluğur, uzun yıllar boyunca hem aşka hem de ekranlara küsmüştü. Sosyal medya paylaşımlarıyla ve zaman içerisindeki değişimiyle sık sık gündem olan Merve Boluğur'un 2022 yılında yeniden evleneceği öğrenildiğinde sevenleri pek bir sevinmişti. 

İşte tam da o zaman Dj Mert Aydın girmişti hayatımıza. Ekim 2022'de evlenen ve çok da mutlu gözüken çiftin evlilik serüveni yalnızca 53 gün sürmüştü. Fuat Paşa Yalısı'nda evlenen çift, evlilikte ikinci ayı bile dolduramamış tek celsede boşanmıştı. 

'Aynı ev içinde bazı uyuşmazlıklarımız oldu' diyen ve severek ayrıldıklarını açıklayan Merve Boluğur'un ardından Mert Aydın da 'Severek evlendik ama olmadı. Fikir ayrılığına düştük' demişti.

Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan, projelerine devam etse de magazine pek yansımayan Dj Mert Aydın'dan yeni haber geldi.

Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan, projelerine devam etse de magazine pek yansımayan Dj Mert Aydın'dan yeni haber geldi.

İki gün sonra İstanbul'da sahne alması beklenen Jennifer Lopez'in dün gece gerçekleşen Mısır konserinde JLo ile beraber aynı sahneyi paylaşan Mert Aydın'ın konser sonrasında oldukça büyük bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı. 

Dj Mert Aydın'ın bir süredir beraber olduğu Fatma Savk'a evlilik teklifi ettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Yine birileri aşkı buldu, Merve bulamadı anlayacağınız... 

N'olur Merve Boluğur'un da aşkta yüzü gülsün artık! Mert Aydın ve müstakbel eşine mutluluklar diliyoruz.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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