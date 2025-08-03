Merve Boluğur'un 53 Gün Evli Kaldığı Eski Kocası Mert Aydın, JLo Konserinde Sevgilisine Evlilik Teklifi Etti!
Dünya turnesinde Jennifer Lopez'in geçtiğimiz gün gerçekleşen Mısır konserinde sürpriz bir hadise yaşandı!
2022 yılında Merve Boluğur'la evlenerek hayatımıza giren Dj Mert Aydın'ın Jennifer Lopez'le aynı sahnede yer aldığı ve konser sonrası yeni sevgilisine evlilik teklifi ettiği ortaya çıktı! Buyurun, o anları beraber izleyelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bundan tam 3 yıl önce, 2022 yılının Ekim ayında Merve Boluğur ikinci kez evliliği denemeye karar vermişti hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan, projelerine devam etse de magazine pek yansımayan Dj Mert Aydın'dan yeni haber geldi.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın