Çeşme'de Azar Yiyen Tuba Ünsal, Çocuklarının Önünde Kendisine Saldıran Kadınla Yaşadıklarını Anlattı!

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından peş peşe hikaye paylaşan Tuba Ünsal, Çeşme'de çocuklarıyla beraber gezerken yaşadığı akılalmaz olayı anlattı.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Ünsal, yer aldığı dönem dizisi sebebiye birkaç kez 'Konstantinopolis' etiketi paylaştığı için sokakta, çocuklarının önünde kendisine saldıran kadının söylediklerini bir bir ifşaladı.

'Çeşme'de başıma gelen bir olayı paylaşmak istiyorum. Bence psikolojik bir pandemi söz konusu. Herkesin çıldırdığı zor bir dönem... Bir antikacıda çocuklarımla dolaşırken bir kadın yanıma geldi. 'Ben Mim Kemal Öke'nin kızıyım ve bir konuda sizi eleştirmek istiyorum' dedi...

Dinlemeye devam ettim...

'Siz bazı paylaşımlarınızda Konstantinopolis'i etiketliyorsunuz.'

Evet, geçen sezon oynadığım iş bir dönem işiydi ve İstanbul’un fethini konu alıyordu. Dizinin tanıtımlarını paylaşırken bazen böyle etiketliyordum...' diyerek konuya girdi.