Çeşme'de Azar Yiyen Tuba Ünsal, Çocuklarının Önünde Kendisine Saldıran Kadınla Yaşadıklarını Anlattı!
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Hayatımıza Vizontele Tuba olarak giren, en son da Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Mara Hatun rolünde izlediğimiz Tuba Ünsal'ı tanımayan yoktur.
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Ailece verdikleri son röportajda öğrendiğimiz üzere, Tuba Ünsal'ın kızı Sare annesi gibi oyuncu olmak istiyor, oğlu Civan ise bu işlere pek sıcak bakmıyor. Fakat Ünsal ile çocuklarının bugün gündemimizde olmasının sebebi başka!
Ardından, kadının kendisini babasından vurduğunu, çocuklarının da şaşkınlık içinde kaldığını, kendi sözleriyle "terörize" olduğunu vurguladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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