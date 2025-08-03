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Çeşme'de Azar Yiyen Tuba Ünsal, Çocuklarının Önünde Kendisine Saldıran Kadınla Yaşadıklarını Anlattı!

Çeşme'de Azar Yiyen Tuba Ünsal, Çocuklarının Önünde Kendisine Saldıran Kadınla Yaşadıklarını Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.08.2025 - 21:48

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından peş peşe hikayeler paylaştı. Çeşme'de çocuklarıyla gezerken yanına gelip kendisini azarlayan ve saldıran kadınla yaşadıklarını tek tek anlatan Tuba Ünsal, 'Sare ve Civan terörize oldu' dedi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

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Hayatımıza Vizontele Tuba olarak giren, en son da Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Mara Hatun rolünde izlediğimiz Tuba Ünsal'ı tanımayan yoktur.

Hayatımıza Vizontele Tuba olarak giren, en son da Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Mara Hatun rolünde izlediğimiz Tuba Ünsal'ı tanımayan yoktur.

Yıllardır başarılı oyunculuğu, duru ve nahif güzelliği, samimi karakteriyle konuştuğumuz ünlü oyuncu Tuba Ünsal, magazinde de sık sık gündem olan isimler arasında yer alıyor. 

Murat Pilevneli ile evliliğinden olan Sare isimli kızı ve Mirgün Cabas'la evliliğinden olan oğlu Civan Mert Cabas şimdilerde Tuba Ünsal'ın boyu kadar; biri 15, biri 12 yaşında! Ayrıca uzun bir aranın ardından gönül kapılarını yeniden açmayı başaran Tuba Ünsal da yaklaşık 1 yıldır, sosyal medya hesabından da ilan-ı aşk ettiği üzere Emir Ulusoy'la beraber.

Ailece verdikleri son röportajda öğrendiğimiz üzere, Tuba Ünsal'ın kızı Sare annesi gibi oyuncu olmak istiyor, oğlu Civan ise bu işlere pek sıcak bakmıyor. Fakat Ünsal ile çocuklarının bugün gündemimizde olmasının sebebi başka!

Ailece verdikleri son röportajda öğrendiğimiz üzere, Tuba Ünsal'ın kızı Sare annesi gibi oyuncu olmak istiyor, oğlu Civan ise bu işlere pek sıcak bakmıyor. Fakat Ünsal ile çocuklarının bugün gündemimizde olmasının sebebi başka!

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından peş peşe hikaye paylaşan Tuba Ünsal, Çeşme'de çocuklarıyla beraber gezerken yaşadığı akılalmaz olayı anlattı. 

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Ünsal, yer aldığı dönem dizisi sebebiye birkaç kez 'Konstantinopolis' etiketi paylaştığı için sokakta, çocuklarının önünde kendisine saldıran kadının söylediklerini bir bir ifşaladı. 

'Çeşme'de başıma gelen bir olayı paylaşmak istiyorum. Bence psikolojik bir pandemi söz konusu. Herkesin çıldırdığı zor bir dönem... Bir antikacıda çocuklarımla dolaşırken bir kadın yanıma geldi. 'Ben Mim Kemal Öke'nin kızıyım ve bir konuda sizi eleştirmek istiyorum' dedi...

Dinlemeye devam ettim...

'Siz bazı paylaşımlarınızda Konstantinopolis'i etiketliyorsunuz.'

Evet, geçen sezon oynadığım iş bir dönem işiydi ve İstanbul’un fethini konu alıyordu. Dizinin tanıtımlarını paylaşırken bazen böyle etiketliyordum...' diyerek konuya girdi.

Ardından, kadının kendisini babasından vurduğunu, çocuklarının da şaşkınlık içinde kaldığını, kendi sözleriyle "terörize" olduğunu vurguladı.

Ardından, kadının kendisini babasından vurduğunu, çocuklarının da şaşkınlık içinde kaldığını, kendi sözleriyle "terörize" olduğunu vurguladı.

'Kadın sinirlenmeye başladı 'Size hiç yakışmadı, yazamazsın, orası İstanbul...' – Hayır, hikayenin geçtiği yer İstanbul değil ve biz oyuncular bir hikayeyi anlatırken o dünyayı yaratmak ve sahip çıkmakla yükümlüyüz... Dememe kalmadan 'Sen o diziden önce Tuba Ünsal’dın, yaptığınız terbiyesizlik. Bir de asker kızı olacaksınız, babanız mezarında ters dönüyordur...

Sessizce Civana ve Sare’ye baktım. Onlar bana baktılar. Müthiş terörize olmuşlardı. O kadar üzüldüm ki. Kendime değil, kendini entelektüel sayan bu kadının küçücük çocukların önünde annelerine saldırması aslında kendi dünyasının karanlığını gösteriyordu. Sevenlerine bol sabır 😇' açıklamasında bulundu. 

Ayrıca kadının yaşadığı hakkında bir de teşhiste bulundu. 'Kitle psikojen hastalığı (Mass psychogenic illness/mass hysteria): Herhangi nesnel bir nedeni olmadan, stres, grup baskısı ve sosyal etkileşim yoluyla insanların benzer semptomları paylaştığı durumlar.' ifadelerini kullandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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withlove~

Bazen aldığın terbiyeyi bir kenara bırakıp gereğini yapmalısın ki herkes haddini bilsin