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Trafikte Makyajsız Görüntülenen Bülent Ersoy, Attığı Bakışla Kendisini Çeken Magazincileri Bin Pişman Etti!

Trafikte Makyajsız Görüntülenen Bülent Ersoy, Attığı Bakışla Kendisini Çeken Magazincileri Bin Pişman Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.08.2025 - 18:22

Son birkaç haftadır sık sık magazinin gündemine oturan Bülent Ersoy, bu sefer de gece gece kendisini görüntüleyen magazincilere attığı bakışla dikkat çekti!

Arabasında, makyajsız yakalanan Bülent Ersoy'un muhabirlere fırlattığı bakış ödlerini kopardı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Kimseciklerde olmayan sesi, kendine has tavrı ve tarzı ile Türkiye'nin yaşayan efsanesi, Diva'sı Bülent Ersoy, son zamanlarda sık sık sosyal medyada karşımıza çıkıyor.

Kimseciklerde olmayan sesi, kendine has tavrı ve tarzı ile Türkiye'nin yaşayan efsanesi, Diva'sı Bülent Ersoy, son zamanlarda sık sık sosyal medyada karşımıza çıkıyor.

Asabi ve gergin halleri, kızdı mı ortalığı ayağa kaldırışlarıyla meşhur olan ve hatta bu yüzden de birçok ünlünün hakkında konuşmadan önce 5 kez düşündüğü Bülent Ersoy, en son 16 bin TL'sinin peşine düşmüş, duyurusunu da sosyal medya hesabından yapmıştı. 

Belki denk gelmişsinizdir, borç olarak verdiği parayı dekontlarla ifşalayan Diva pek bir sinirlenmiş, 16 bin TL'sine bu kadar sahip çıkması da sosyal medyada dikkat çekmişti. 

Hemen akabinde bir de canı döner çektiği için havuz başına kurdurduğu döner tezgahıyla konuşmuştuk kendisini... Bu hafta Diva için epey hareketli geçmişti anlayacağınız!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bülent Ersoy, bu sefer de bir mekan çıkışı arabasında görüntülendiğini fark edince yaptığı harekete gündeme oturdu.

Bülent Ersoy, bu sefer de bir mekan çıkışı arabasında görüntülendiğini fark edince yaptığı harekete gündeme oturdu.

Evine dönmek üzere arabasında rahatlayan Diva, uzun bir süre sonra arabanın camından dahi olsa magazincilere makyajsız haliyle yakalandı. 

Görüntülendiğini fark edince muhabirlere attığı bakış, gören herkese 'Eyvah eyvah!' dedirtti🙈

Tek kelime etmeden muhabirleri korkutmayı başaran Bülent Ersoy, her zamanki gibi Diva'lığını konuşturdu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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