Trafikte Makyajsız Görüntülenen Bülent Ersoy, Attığı Bakışla Kendisini Çeken Magazincileri Bin Pişman Etti!

Asabi ve gergin halleri, kızdı mı ortalığı ayağa kaldırışlarıyla meşhur olan ve hatta bu yüzden de birçok ünlünün hakkında konuşmadan önce 5 kez düşündüğü Bülent Ersoy, en son 16 bin TL'sinin peşine düşmüş, duyurusunu da sosyal medya hesabından yapmıştı.

Belki denk gelmişsinizdir, borç olarak verdiği parayı dekontlarla ifşalayan Diva pek bir sinirlenmiş, 16 bin TL'sine bu kadar sahip çıkması da sosyal medyada dikkat çekmişti.

Hemen akabinde bir de canı döner çektiği için havuz başına kurdurduğu döner tezgahıyla konuşmuştuk kendisini... Bu hafta Diva için epey hareketli geçmişti anlayacağınız!