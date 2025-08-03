Trafikte Makyajsız Görüntülenen Bülent Ersoy, Attığı Bakışla Kendisini Çeken Magazincileri Bin Pişman Etti!
Son birkaç haftadır sık sık magazinin gündemine oturan Bülent Ersoy, bu sefer de gece gece kendisini görüntüleyen magazincilere attığı bakışla dikkat çekti!
Arabasında, makyajsız yakalanan Bülent Ersoy'un muhabirlere fırlattığı bakış ödlerini kopardı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Kimseciklerde olmayan sesi, kendine has tavrı ve tarzı ile Türkiye'nin yaşayan efsanesi, Diva'sı Bülent Ersoy, son zamanlarda sık sık sosyal medyada karşımıza çıkıyor.
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Bülent Ersoy, bu sefer de bir mekan çıkışı arabasında görüntülendiğini fark edince yaptığı harekete gündeme oturdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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