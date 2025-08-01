Bülent Ersoy Canı Döner Çekince Havuz Başına Döner Tezgahı Kurdurdu!

Sahnedeki ihtişamı, tarzı, açıklamaları ve hayat tarzıyla yıllardır magazin dünyasının baş köşesinde oturuyor kendisi. Son günlerdeyse hem açıklamaları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündemin zirvesinde.

Geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Berkay Tuncer isimli bir şahsa gönderdiği 16 bin TL’yi geri alamadığını belirtmiş ve oldukça sert ifadeler kullanmıştı. “İnsani duygularla acıdığım için gönderdiğim 16 bin lira hesabıma yatacak” diyerek rest çeken Bülent Ersoy, banka dekontlarını da paylaşarak borcu belgeyle ifşa etmişti. Bu hareketiyle de herkesi şaşırtmıştı.