Bülent Ersoy Canı Döner Çekince Havuz Başına Döner Tezgahı Kurdurdu!
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı 16 bin TL’lik alacak paylaşımıyla gündeme oturan Bülent Ersoy, bu kez bambaşka bir hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti. Antalya’daki villasından canı döner çeken Diva, çözümü Ankara’dan dönerci getirterek buldu.
Buyrun detaylara birlikte bakalım.
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Türk Sanat Müziği’nin yaşayan efsanelerinden Bülent Ersoy’u tanımayan yoktur.
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Diva şimdi de lüksü ve keyfi birleştiren yeni bir olayla gündemde.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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