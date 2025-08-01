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Bülent Ersoy Canı Döner Çekince Havuz Başına Döner Tezgahı Kurdurdu!

Bülent Ersoy Canı Döner Çekince Havuz Başına Döner Tezgahı Kurdurdu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.08.2025 - 15:03

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı 16 bin TL’lik alacak paylaşımıyla gündeme oturan Bülent Ersoy, bu kez bambaşka bir hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti. Antalya’daki villasından canı döner çeken Diva, çözümü Ankara’dan dönerci getirterek buldu. 

Buyrun detaylara birlikte bakalım.

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Türk Sanat Müziği’nin yaşayan efsanelerinden Bülent Ersoy’u tanımayan yoktur.

Türk Sanat Müziği’nin yaşayan efsanelerinden Bülent Ersoy’u tanımayan yoktur.

Sahnedeki ihtişamı, tarzı, açıklamaları ve hayat tarzıyla yıllardır magazin dünyasının baş köşesinde oturuyor kendisi. Son günlerdeyse hem açıklamaları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündemin zirvesinde.

Geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Berkay Tuncer isimli bir şahsa gönderdiği 16 bin TL’yi geri alamadığını belirtmiş ve oldukça sert ifadeler kullanmıştı. “İnsani duygularla acıdığım için gönderdiğim 16 bin lira hesabıma yatacak” diyerek rest çeken Bülent Ersoy, banka dekontlarını da paylaşarak borcu belgeyle ifşa etmişti. Bu hareketiyle de herkesi şaşırtmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Diva şimdi de lüksü ve keyfi birleştiren yeni bir olayla gündemde.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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