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Son Dönemde Birbirlerine Yakıştıramadığınız Ünlü Çiftler Kimler?

Son Dönemde Birbirlerine Yakıştıramadığınız Ünlü Çiftler Kimler?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.08.2025 - 11:40

Bazı çiftler var ki, aşklarına şaşırmaktan çok “Nasıl yani, bunlar sevgili mi?” demekten kendimizi alamıyoruz. Ünlüler dünyasında sürpriz ilişkiler hız kesmeden devam ederken, sosyal medyada bazı birliktelikler hala sindirilebilmiş değil. Tarzları tutmuyor, enerjileri uyuşmuyor, bazısı da sanki hala eski aşkının gölgesinde… Kimi “reklam aşkı” diyor, kimi “gerçekten seviyorlar” diye savunuyor. Ama kabul edelim, bazı ünlü çiftlere gerçekten alışamıyoruz! 

Peki sizin yakıştıramadığınız çift hangisi?

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Son Dönemde Birbirlerine Yakıştıramadığınız Ünlü Çiftler Hangisi?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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