Son Dönemde Birbirlerine Yakıştıramadığınız Ünlü Çiftler Kimler?

Bazı çiftler var ki, aşklarına şaşırmaktan çok “Nasıl yani, bunlar sevgili mi?” demekten kendimizi alamıyoruz. Ünlüler dünyasında sürpriz ilişkiler hız kesmeden devam ederken, sosyal medyada bazı birliktelikler hala sindirilebilmiş değil. Tarzları tutmuyor, enerjileri uyuşmuyor, bazısı da sanki hala eski aşkının gölgesinde… Kimi “reklam aşkı” diyor, kimi “gerçekten seviyorlar” diye savunuyor. Ama kabul edelim, bazı ünlü çiftlere gerçekten alışamıyoruz!

Peki sizin yakıştıramadığınız çift hangisi?