Evleniyorlar: Sıla Türkoğlu, Sevgilisi Ata Ayyıldız'ın Teknedeki Romantik Teklifine "Evet" Dedi!
Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ata Ayyıldız ile evleniyor! Yakın zaman önce İtalya tatiline çıkan çift, Milano ve Como Gölü’nde romantik anlar yaşarken, beklenen evlilik teklifi de geldi. Ayyıldız, sevgilisine teknede sürpriz bir teklif yaptı; Türkoğlu ise bu romantik jesti “evet” diyerek taçlandırdı. Güzel oyuncu, o anları çiçeği ve tektaşıyla birlikte Instagram hesabından paylaştı.
Gelin o paylaşımlara birlikte bakalım.
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Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle gönülleri fetheden Sıla Türkoğlu’nu mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ama görünüşe göre o yalanlanan nişan, bu kez yerini gerçek bir evlilik teklifine bıraktı!
Ata Ayyıldız, sevgilisi Sıla’ya teknede evlenme teklif etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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