Evleniyorlar: Sıla Türkoğlu, Sevgilisi Ata Ayyıldız'ın Teknedeki Romantik Teklifine "Evet" Dedi!

Hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla ekranların parlayan yıldızlarından biri haline gelen Türkoğlu, kariyerinde olduğu kadar özel hayatında da yüzü gülüyor. 26 yaşındaki güzel oyuncu, başarıdan başarıya koşarken bir yandan da aşkı doludizgin yaşıyor. Bilenler bilir, uzun süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile mutlu bir birlikteliği var.

Daha önce verdiği bir röportajda, “Güvendiğim, sevdiğim bir ilişkiyi asla gizlemem, saklamam. Öyle bir şey olsaydı gerçekten kendim paylaşırdım. Zaten bunu da saklamazdım ama öyle bir şey yok yani, yalan haber” diyerek nişan iddialarını yalanlamıştı.