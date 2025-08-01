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Evleniyorlar: Sıla Türkoğlu, Sevgilisi Ata Ayyıldız'ın Teknedeki Romantik Teklifine "Evet" Dedi!

Evleniyorlar: Sıla Türkoğlu, Sevgilisi Ata Ayyıldız'ın Teknedeki Romantik Teklifine "Evet" Dedi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.08.2025 - 13:55

Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ata Ayyıldız ile evleniyor! Yakın zaman önce İtalya tatiline çıkan çift, Milano ve Como Gölü’nde romantik anlar yaşarken, beklenen evlilik teklifi de geldi. Ayyıldız, sevgilisine teknede sürpriz bir teklif yaptı; Türkoğlu ise bu romantik jesti “evet” diyerek taçlandırdı. Güzel oyuncu, o anları çiçeği ve tektaşıyla birlikte Instagram hesabından paylaştı. 

Gelin o paylaşımlara birlikte bakalım.

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Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle gönülleri fetheden Sıla Türkoğlu’nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle gönülleri fetheden Sıla Türkoğlu’nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla ekranların parlayan yıldızlarından biri haline gelen Türkoğlu, kariyerinde olduğu kadar özel hayatında da yüzü gülüyor. 26 yaşındaki güzel oyuncu, başarıdan başarıya koşarken bir yandan da aşkı doludizgin yaşıyor. Bilenler bilir, uzun süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile mutlu bir birlikteliği var.

Daha önce verdiği bir röportajda, “Güvendiğim, sevdiğim bir ilişkiyi asla gizlemem, saklamam. Öyle bir şey olsaydı gerçekten kendim paylaşırdım. Zaten bunu da saklamazdım ama öyle bir şey yok yani, yalan haber” diyerek nişan iddialarını yalanlamıştı.

Ama görünüşe göre o yalanlanan nişan, bu kez yerini gerçek bir evlilik teklifine bıraktı!

Ama görünüşe göre o yalanlanan nişan, bu kez yerini gerçek bir evlilik teklifine bıraktı!

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız çifti, geçtiğimiz haftalarda Paris ve Avusturya’da romantik bir tatilin ardından bu kez soluğu İtalya’da aldı. Milano’dan sonra ünlü Como Gölü’ne geçen çift, burada da aşka geldi. İtalya tatili sürerken Ayyıldız’dan beklenen o teklif geldi. Hem de nasıl! 😍

Ata Ayyıldız, sevgilisi Sıla’ya teknede evlenme teklif etti.

Ata Ayyıldız, sevgilisi Sıla’ya teknede evlenme teklif etti.

Ortam, manzara, yüzük… Her şey kusursuzdu. Türkoğlu da bu romantik teklife “evet” dedi ve mutluluğunu Instagram’da yüzüğüyle birlikte paylaştı. 2.8 milyon takipçisi olan oyuncunun gönderisi beğeni ve tebrik yorumlarıyla dolup taştı.

Bizler de mutluluklar diliyoruz kendilerine 🤗🧿

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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