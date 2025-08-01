Konser Krizi Büyüyor: Rıza Tamer Çektiği Videoyla Sedat Peker'e Seslendi!
Şarkıcı Rıza Tamer, Azerbaycan konserini “Türk lirası geçmeyen ülkede sahneye çıkmam” diyerek iptal ettiğinde ortalık epey karışmıştı. O açıklaması yetmemiş olacak ki bu kez kameralara başka bir bombayla çıktı. Konserin iptal edildiği mekanın Sedat Peker’e ait olduğunu ve tehdit aldığını öne süren Tamer, doğrudan Peker’e seslendi. “Beni tehdit edenler senin adını kullanıyor” diyen şarkıcının sözleri gündemi bir anda altüst etti.
İşte detaylar…
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Popstar Türkiye döneminden tanıdığımız, son zamanlarda Zeynep Bastık’la yaptığı “Benden Sonra” düetiyle tekrar listelerde boy gösteren şarkıcı Rıza Tamer'i artık birçoğunuz tanıyordur.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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