Konser Krizi Büyüyor: Rıza Tamer Çektiği Videoyla Sedat Peker'e Seslendi!

Ancak Tamer, şu sıralar müzikten çok olaylı açıklamalarıyla gündemde.

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’daki konserini iptal ettiğini duyurmuş ve bu kararını da şöyle açıklamıştı: “Türk lirası geçmediğini görünce sahneye çıkmamaya karar verdim. Ben Türk lirasının geçmediği yerde şarkı söylemem.”

Bu sözleri sosyal medyada kimi tarafından alkışlandı, kimi tarafından da “şov yapıyor” yorumlarıyla eleştirildi. Hatta konserin iptal edildiği mekanın sahibi şarkıcıya ağır sözlerle yüklendi. “Bu yaptığı terbiyesizlik ahlaksızlıktan başka bir şey değil. Bu adamın psikolojik rahatsızlıkları var. Bu adam dolandıcı acilen tedavi olmalı. Kimse buna itibar etmesin. Böyle insanlar insanların duygularını kullanıp kendilerine prim yapıp, reklam yapıp, bunla ilgili para kazanıp iyi yere gelebileceklerini düşünüyorlar.” diyerek tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.