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Konser Krizi Büyüyor: Rıza Tamer Çektiği Videoyla Sedat Peker'e Seslendi!

Konser Krizi Büyüyor: Rıza Tamer Çektiği Videoyla Sedat Peker'e Seslendi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.08.2025 - 12:39

Şarkıcı Rıza Tamer, Azerbaycan konserini “Türk lirası geçmeyen ülkede sahneye çıkmam” diyerek iptal ettiğinde ortalık epey karışmıştı. O açıklaması yetmemiş olacak ki bu kez kameralara başka bir bombayla çıktı. Konserin iptal edildiği mekanın Sedat Peker’e ait olduğunu ve tehdit aldığını öne süren Tamer, doğrudan Peker’e seslendi. “Beni tehdit edenler senin adını kullanıyor” diyen şarkıcının sözleri gündemi bir anda altüst etti. 

İşte detaylar…

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Popstar Türkiye döneminden tanıdığımız, son zamanlarda Zeynep Bastık’la yaptığı “Benden Sonra” düetiyle tekrar listelerde boy gösteren şarkıcı Rıza Tamer'i artık birçoğunuz tanıyordur.

Popstar Türkiye döneminden tanıdığımız, son zamanlarda Zeynep Bastık’la yaptığı “Benden Sonra” düetiyle tekrar listelerde boy gösteren şarkıcı Rıza Tamer'i artık birçoğunuz tanıyordur.

Ancak Tamer, şu sıralar müzikten çok olaylı açıklamalarıyla gündemde.

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’daki konserini iptal ettiğini duyurmuş ve bu kararını da şöyle açıklamıştı: “Türk lirası geçmediğini görünce sahneye çıkmamaya karar verdim. Ben Türk lirasının geçmediği yerde şarkı söylemem.”

Bu sözleri sosyal medyada kimi tarafından alkışlandı, kimi tarafından da “şov yapıyor” yorumlarıyla eleştirildi. Hatta konserin iptal edildiği mekanın sahibi şarkıcıya ağır sözlerle yüklendi. “Bu yaptığı terbiyesizlik ahlaksızlıktan başka bir şey değil. Bu adamın psikolojik rahatsızlıkları var. Bu adam dolandıcı acilen tedavi olmalı. Kimse buna itibar etmesin. Böyle insanlar insanların duygularını kullanıp kendilerine prim yapıp, reklam yapıp, bunla ilgili para kazanıp iyi yere gelebileceklerini düşünüyorlar.” diyerek tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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