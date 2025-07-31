Benden Sonra Şarkısıyla Popülerlik Kazanan Rıza Tamer'in İptal Ettiği Sahnesi Sonrası "Prim Kasıyor" İddiası
Benden Sonra isimli şarkının dinlenme rekorları kırmasının ardından yeniden popülerlik kazanan eski Popstar yarışmacısı Rıza Tamer'in Bakü'de konser vereceği öğrenildi. Ancak Tamer'in 'Türk parasının geçmediği bir yerde herhangi bir konser vermek istemiyorum' açıklamasıyla sahneyi iptal etmesi gündeme oturdu.
Mekan sahipleri Rıza Tamer hakkında şaşırtan iddialarda bulundu.
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Rıza Tamer, 2004 yılında Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonuna katılarak tanınmış yıllar sonra da sokaklarda şarkı söyleyerek yeniden adını duyurmayı başarmıştı.
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Bakü'de bir konser vereceği öğrenilen Rıza Tamer "Türk parasının geçmediği hiçbir yerde konser vermek istemediğini" söyledi.
Rıza Tamer'in konserini iptal ettiğini açıklamasının ardından mekan sahibinden olay iddialar geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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