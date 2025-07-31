Icardi'nin Sevgilisi China Suarez'in 40 Derece Yaz Sıcağında Yaptığı Derili Kombin Dillere Büyük Düştü!
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ve Arjantinli oyuncu China Suarez, İstanbul’da gece gezmesinde kameralara yakalandı. Okan Mermer’in objektifine yakalanan ikili Icardi'nin ifşasının çıkmasının ardından ilk kez görüntülendi.
Temmuz sıcağında deri ceket, pantolon ve botla boy gösteren Suárez’in bu tercihi sosyal medyada alay konusu oldu.
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Futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mauro Icardi, bu kez attığı gollerle değil, özel hayatındaki çarpıcı gelişmelerle gündemde!
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Ancak bu aşkın da gölgesiz olmadığını söylemek gerek. Geçtiğimiz günlerde Icardi’ye ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli bir fotoğraf sosyal medyada yayılınca, gündem adeta alev aldı.
Okan Mermer'in kameralarına yakalanan China Suarez ve Icardi sosyal medyaya bomba gibi düşmelerinin ardından İstanbul gecelerinde görüntülendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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