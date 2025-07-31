Icardi'nin Sevgilisi China Suarez'in 40 Derece Yaz Sıcağında Yaptığı Derili Kombin Dillere Büyük Düştü!

Wanda Nara ile fırtınalı bir evlilik süreci geçiren, ardından inişli çıkışlı ayrılıklar yaşayan Icardi, uzun süre magazin basınının manşetlerinden düşmemişti. Ancak futbolcunun kalbi bu kez bambaşka bir yerde, bambaşka bir isimde huzuru bulmuştui: Arjantinli oyuncu ve model China Suarez!

Wanda ile yaşanan sansasyonel ayrılığın ardından Icardi, kısa sürede China Suarez ile yakınlaştı. İkilinin ilişkisi, ilk başlarda iddia olarak çıksa da zamanla aralarındaki bağ kameralara yansıdı. Sosyal medya paylaşımları, magazin muhabirlerinin yakaladığı görüntüler ve kulislerde dolaşan detaylar derken çiftimiz aşklarını artık gizlemiyorlar.