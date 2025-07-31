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Icardi'nin Sevgilisi China Suarez'in 40 Derece Yaz Sıcağında Yaptığı Derili Kombin Dillere Büyük Düştü!

Icardi'nin Sevgilisi China Suarez'in 40 Derece Yaz Sıcağında Yaptığı Derili Kombin Dillere Büyük Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.07.2025 - 18:51

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ve Arjantinli oyuncu China Suarez, İstanbul’da gece gezmesinde kameralara yakalandı. Okan Mermer’in objektifine yakalanan ikili Icardi'nin ifşasının çıkmasının ardından ilk kez görüntülendi. 

Temmuz sıcağında deri ceket, pantolon ve botla boy gösteren Suárez’in bu tercihi sosyal medyada alay konusu oldu.

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Futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mauro Icardi, bu kez attığı gollerle değil, özel hayatındaki çarpıcı gelişmelerle gündemde!

Futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mauro Icardi, bu kez attığı gollerle değil, özel hayatındaki çarpıcı gelişmelerle gündemde!

Wanda Nara ile fırtınalı bir evlilik süreci geçiren, ardından inişli çıkışlı ayrılıklar yaşayan Icardi, uzun süre magazin basınının manşetlerinden düşmemişti. Ancak futbolcunun kalbi bu kez bambaşka bir yerde, bambaşka bir isimde huzuru bulmuştui: Arjantinli oyuncu ve model China Suarez!

Wanda ile yaşanan sansasyonel ayrılığın ardından Icardi, kısa sürede China Suarez ile yakınlaştı. İkilinin ilişkisi, ilk başlarda iddia olarak çıksa da zamanla aralarındaki bağ kameralara yansıdı. Sosyal medya paylaşımları, magazin muhabirlerinin yakaladığı görüntüler ve kulislerde dolaşan detaylar derken çiftimiz aşklarını artık gizlemiyorlar.

Ancak bu aşkın da gölgesiz olmadığını söylemek gerek. Geçtiğimiz günlerde Icardi’ye ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli bir fotoğraf sosyal medyada yayılınca, gündem adeta alev aldı.

Ancak bu aşkın da gölgesiz olmadığını söylemek gerek. Geçtiğimiz günlerde Icardi’ye ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli bir fotoğraf sosyal medyada yayılınca, gündem adeta alev aldı.

Fotoğrafın doğruluğu hala tartışma konusu olsa da, olay hem Wanda Nara cephesini hem de China Suarez’le olan ilişkiyi doğrudan etkiledi. İddialar sonrası China’dan henüz net bir açıklama gelmezken, Icardi’nin paylaşımları dikkat çektmişti.

Galatasaray’lı futbolcu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'nın kendisine ait olduğu iddia edilen özel bir videoyu medya üzerinden sızdırdığı gerekçesiyle dava açtı. İtalyan medya ve Adnkronos’un doğruladığı bilgilere göre, Icardi hem Arjantin’de hem İtalya’da hukuki süreç başlattı.

Çıkan ifşa iddiaları sonrası Icardi'nin yaptığı paylaşım çok konuşulmuştu:

Okan Mermer'in kameralarına yakalanan China Suarez ve Icardi sosyal medyaya bomba gibi düşmelerinin ardından İstanbul gecelerinde görüntülendi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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