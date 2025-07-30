Özcan Deniz'in Eski Eşi Feyza Aktan'dan Kavgalı Olduğu Abisi Ercan Deniz'e Zehir Zemberek Sözler!
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor… Ancak bu kez odak noktası ilişkileri değil, aile içinden gelen bir kriz!
Feyza Aktan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı uzun ve dikkat çekici açıklamayla Özcan Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz’i hedef aldı. İddialar ise bir hayli çarpıcı: Evlilik sürecinden boşanma sonrasına, Özcan’ın servetinden evlilik sözleşmelerine kadar uzanan o ifadelere gelin birlikte bakalım!
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun süredir ailevi problemlerle gündeme geliyor.
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Davayla birlikte tansiyon daha da yükseldi. Ercan’ın, Özcan ve ailesine yönelik ölüm tehdidi ve hakaret içerikli yorumlarda bulunduğu iddiası gündeme geldi.
Özcan Deniz'in eski eşi ve çocuğunun annesi Feyza Aktan, Ercan Deniz'e olay sözler söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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