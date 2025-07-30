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Özcan Deniz'in Eski Eşi Feyza Aktan'dan Kavgalı Olduğu Abisi Ercan Deniz'e Zehir Zemberek Sözler!

Özcan Deniz'in Eski Eşi Feyza Aktan'dan Kavgalı Olduğu Abisi Ercan Deniz'e Zehir Zemberek Sözler!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.07.2025 - 15:08

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor… Ancak bu kez odak noktası ilişkileri değil, aile içinden gelen bir kriz! 

Feyza Aktan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı uzun ve dikkat çekici açıklamayla Özcan Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz’i hedef aldı. İddialar ise bir hayli çarpıcı: Evlilik sürecinden boşanma sonrasına, Özcan’ın servetinden evlilik sözleşmelerine kadar uzanan o ifadelere gelin birlikte bakalım!

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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun süredir ailevi problemlerle gündeme geliyor.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun süredir ailevi problemlerle gündeme geliyor.

Özellikle ağabeyi Ercan Deniz’le yıllardır hem menajerlik hem de maddi anlaşmazlıklar nedeniyle ilişkileri bitme noktasına geldi. Ercan Deniz canlı yayında kardeşinin Türkiye’yi terk edip İngiltere’ye kaçacağını iddia ederek gerilimi alevlendirdi. 

Aile içindeki kavganın odağına tapulu mülkler yer aldı. Özcan Deniz, Sarıyer’deki bazı gayrimenkullerin Ercan Deniz’in üzerine geçirilmesiyle ilgili İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tapu iptali davası açtı. Ercan ise karşı açılamalarda 150 milyon lira değerli servetinin Özcan tarafından “çalındığını” iddia etti.

Davayla birlikte tansiyon daha da yükseldi. Ercan’ın, Özcan ve ailesine yönelik ölüm tehdidi ve hakaret içerikli yorumlarda bulunduğu iddiası gündeme geldi.

Davayla birlikte tansiyon daha da yükseldi. Ercan’ın, Özcan ve ailesine yönelik ölüm tehdidi ve hakaret içerikli yorumlarda bulunduğu iddiası gündeme geldi.

Yaşananların ardından Özcan ve eşi Samar Dadgar, korunma talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Aile Mahkemesi, Ercan Deniz hakkında 1–3 aylık uzaklaştırma kararı vermiş; bu süre zarfında Özcan, eşi ve oğluna yaklaşması, iletişim kurması yasaklanmıştı.

Karşılık olarak Ercan Deniz de Özcan ve Samar hakkında yasal yollara başvurmuştu. “Onuruma ve ailemize yapılan hakaretler nedeniyle harekete geçtim” diyerek, Özcan ve eşi için hakaret ve tehdit davası açtığını söyleyen Ercan Deniz aile içi krizin büyümesine neden oldu.

Özcan Deniz'in eski eşi ve çocuğunun annesi Feyza Aktan, Ercan Deniz'e olay sözler söyledi.

Özcan Deniz'in eski eşi ve çocuğunun annesi Feyza Aktan, Ercan Deniz'e olay sözler söyledi.

'Biz Özcan’la bir aşk evliliği yaptık. Ancak bu evliliğe başından itibaren fazlasıyla insan dahil oldu. İki kişilik bir yola çıkmıştık ama yol boyunca istemediğimiz bir kalabalıkla yürümek zorunda kaldık. Özcan, baba figüründen yoksun büyüdüğü için abisini baba yerine koymuş bir insandı. Onu bir gün bile sorgulamadan, ne dediyse sorgusuz sualsiz kabul etti. Şirket yönetimi, para, kararlar… Her şey Ercan Deniz’in kontrolündeydi. Ve bu güveni suistimal etti. Özcan’ın dostları olarak – buna ben de dahilim – defalarca uyardık. Ancak “Ben abime güveniyorum, o benim canım” diyerek hepimizin sesini susturdu.

Benim uyarılarım tabii ki kimsenin işine gelmedi. Boşanma sonrası yaşadığım o iki yıllık cehennem; aslında Ercan Deniz’in bana açtığı savaşın bir sonucuydu. Bugün, kendi kardeşinin hayatını gölgesiyle yöneten biri olarak bana neler yapabileceğini siz düşünün. Şimdi sana soruyorum, Ercan Deniz:

  • Özcan’la evliyken, onun servetinin tek varisi olabilmek adına bana defalarca evlilik sözleşmesi imzalatmaya çalışan sen değil miydin?

  • Özcan’ın, “abim” diyerek sana güvenle attığı imzaların bedelini, şimdi tüm servetine el koyarak ödetmeye çalışan sen değil misin?

  • Bugün, Özcan gerçeği görüp hem kendi hayatına hem oğlunun haklarına sahip çıktığı için, “Madem bana artık kazandırmayacak, o halde kimseye kazandırmasın” mantığıyla ekranlarda onun kariyerini bitirmeye çalışan sen değil misin?

Son olarak:

Para hırsın yüzünden, bir daha oğlumun adını ağzına almayacaksın.

Sen araya girmeden önce de, çıktıktan sonra da biz Özcan’la çok iyi bir anne baba olarak yol almayı başardık.

Kendi hesabını, bizim adımızı kullanmadan gör.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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