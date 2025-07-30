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Sümeyye Aydoğan Kadrosunda Yer Aldığı 15 Temmuz Filmi "Son Sefer"e Gelen Eleştirilere Cevap Verdi!

Sümeyye Aydoğan Kadrosunda Yer Aldığı 15 Temmuz Filmi "Son Sefer"e Gelen Eleştirilere Cevap Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.07.2025 - 13:29

TRT 1 ekranlarında 15 Temmuz gecesi yayınlanan “Son Sefer” filmi hem kadrosu hem de konusu nedeniyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Filmde Zafer Algöz ile birlikte güçlü bir ekip oluşturduğunu vurgulayan Sümeyye Aydoğan, gelen eleştirilere cevap verdi.

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Sümeyye Aydoğan, 15 Temmuz Darbe Gecesi’ni konu alan TRT ortak yapımı “Son Sefer” filminde Sema karakterini canlandırıdı.

Sümeyye Aydoğan, 15 Temmuz Darbe Gecesi’ni konu alan TRT ortak yapımı “Son Sefer” filminde Sema karakterini canlandırıdı.

Filmin başrollerinde; Caner Topçu, Sümeyye Aydoğan ve  bir otobüs şoförünü oynayan Zafer Algöz yer aldı. Yönetmenliğini Uğur Uzunok'un üstlendiği yapım gündemi bir hayli sarstı.

Filmin başrol oyuncusu Zafer Algöz ise kısa sürede eleştirilerin merkezinde yer aldı.

Filmin başrol oyuncusu Zafer Algöz ise kısa sürede eleştirilerin merkezinde yer aldı.

Kendisine yöneltilen tepkilere “Kıçınla kuş tutsan, tek kanadı dışarıda kaldı derler.” şeklinde cevap veren isim daha önce yer aldığı “Börü” adlı projeyi hatırlatarak, “Niye eleştiri geldi anlamıyorum. Altı sene önce ‘Börü’ diye film yaptım, önce onu seyretsinler” ifadelerini kullanmıştı.

Filmin kadrosunda yer alan Sümeyye Aydoğan, Zafer Algöz'ün aldığı eleştiriler hakkında Post Manşet'e konuştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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