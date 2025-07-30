Sümeyye Aydoğan Kadrosunda Yer Aldığı 15 Temmuz Filmi "Son Sefer"e Gelen Eleştirilere Cevap Verdi!
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Sümeyye Aydoğan, 15 Temmuz Darbe Gecesi’ni konu alan TRT ortak yapımı “Son Sefer” filminde Sema karakterini canlandırıdı.
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Filmin başrol oyuncusu Zafer Algöz ise kısa sürede eleştirilerin merkezinde yer aldı.
Filmin kadrosunda yer alan Sümeyye Aydoğan, Zafer Algöz'ün aldığı eleştiriler hakkında Post Manşet'e konuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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