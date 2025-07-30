İki Dünya Bir Dilek Filminin Başrolleri Metin Akdülger ve Hande Erçel'den Yeni Kare!
Hande Erçel oyunculuğunun ardından şimdi de kalemiyle gündemde! Güzel oyuncu ilk kez kendi yazdığı bir hikâyeyi beyaz perdeye taşıdı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrolünü Metin Akdülger’le paylaştığı “İki Dünya Bir Dilek” filmi Prime Video’da izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken, yapımdan yayınlanan yeni kareler büyük merak uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günümüzün en popüler oyuncularından Hande Erçel, bu kez sadece oyunculuğuyla değil, kalemiyle de gündemde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, filmden yayınlanan yeni fotoğraflar büyük ilgi gördü. Filmin çekimlerinin tamamlandığı ve Prime Video'da yayınlanacağı öğrenildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın