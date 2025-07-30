İki Dünya Bir Dilek Filminin Başrolleri Metin Akdülger ve Hande Erçel'den Yeni Kare!

Güzelliğiyle olduğu kadar ekranlardaki varlığıyla da adından sıkça söz ettiren Erçel, “Sen Çal Kapımı”, “Aşk Laftan Anlamaz” 'Aşkı Hatırla' gibi dizilerle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Hande Erçel’in hikayesini yazdığı ve aynı zamanda başrolünde yer aldığı “İki Dünya Bir Dilek” filmi, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. Vizyona girmesi merakla beklenen film, başrolleriyle de izleyicinin heyecanını şimdiden arttırdı.