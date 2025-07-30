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İki Dünya Bir Dilek Filminin Başrolleri Metin Akdülger ve Hande Erçel'den Yeni Kare!

İki Dünya Bir Dilek Filminin Başrolleri Metin Akdülger ve Hande Erçel'den Yeni Kare!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.07.2025 - 12:48

Hande Erçel oyunculuğunun ardından şimdi de kalemiyle gündemde! Güzel oyuncu ilk kez kendi yazdığı bir hikâyeyi beyaz perdeye taşıdı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrolünü Metin Akdülger’le paylaştığı “İki Dünya Bir Dilek” filmi Prime Video’da izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken, yapımdan yayınlanan yeni kareler büyük merak uyandırdı.

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Günümüzün en popüler oyuncularından Hande Erçel, bu kez sadece oyunculuğuyla değil, kalemiyle de gündemde!

Günümüzün en popüler oyuncularından Hande Erçel, bu kez sadece oyunculuğuyla değil, kalemiyle de gündemde!

Güzelliğiyle olduğu kadar ekranlardaki varlığıyla da adından sıkça söz ettiren Erçel, “Sen Çal Kapımı”, “Aşk Laftan Anlamaz” 'Aşkı Hatırla' gibi dizilerle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Hande Erçel’in hikayesini yazdığı ve aynı zamanda başrolünde yer aldığı “İki Dünya Bir Dilek” filmi, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor.  Vizyona girmesi merakla beklenen film, başrolleriyle de izleyicinin heyecanını şimdiden arttırdı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, filmden yayınlanan yeni fotoğraflar büyük ilgi gördü. Filmin çekimlerinin tamamlandığı ve Prime Video'da yayınlanacağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, filmden yayınlanan yeni fotoğraflar büyük ilgi gördü. Filmin çekimlerinin tamamlandığı ve Prime Video'da yayınlanacağı öğrenildi.

Hande Erçel’in hem yazarı hem de başrol oyuncusu olduğu “İki Dünya Bir Dilek” filmi, dokunaklı hikayesiyle şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Filmin oyuncu kadrosunda Metin Akdülger’in yanı sıra Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Serkan Tınmaz, Nazlıcan Demir, Eylül Su Sapan, Rami Narin, Didem İnselel, Erdal Bilingen ve İpek Erdem gibi güçlü isimler yer alıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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