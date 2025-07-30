Orlando Bloom'la 9 Yıllık İlişkisini Bitiren Katy Perry Kanada'nın Eski Başbakanı ile Birlikte Yakalandı!
Kaynak: https://www.tmz.com/2025/07/29/katy-p...
Aşk dedikoduları patladı! TMZ'nin haberine göre, pop müziğin yıldızlarından Katy Perry, geçtiğimiz gece Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile samimi bir şekilde akşam yemeğinde görüntülendi. Orlanda Bloom ile 9 yıllık birlikteliğini sonlandıran Katy Perry'nin eski Kanada başbakanı ile yan yana yürüyüşleri, kahkahaları ve romantik buluşması “Yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu gündeme taşıdı!
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“Firework”, “Roar”, “Dark Horse”, “Teenage Dream”, “Wide Awake” gibi mega hitleriyle müzik listelerinin zirvesine oturan Katy Perry, sahneden özel hayatına kadar sıkça gündeme geliyor.
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Sadece müziği değil aşk hayatıyla da manşetlerden eksik olmayan Katy Perry, Orlando Bloom'la 2016'da bir partide tanıştıktan sonra büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı.
İkili dostane ilişkilerini sürdürürken, TMZ'nin haberine göre, Katy Perry Kanada turnesi sırasında Montreal'de Başbakan Justin Trudeau ile akşam yemeği yerken magazine yakalandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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