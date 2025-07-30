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Orlando Bloom'la 9 Yıllık İlişkisini Bitiren Katy Perry Kanada'nın Eski Başbakanı ile Birlikte Yakalandı!

Orlando Bloom'la 9 Yıllık İlişkisini Bitiren Katy Perry Kanada'nın Eski Başbakanı ile Birlikte Yakalandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.07.2025 - 09:55

Aşk dedikoduları patladı! TMZ'nin haberine göre, pop müziğin yıldızlarından Katy Perry, geçtiğimiz gece Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile samimi bir şekilde akşam yemeğinde görüntülendi. Orlanda Bloom ile 9 yıllık birlikteliğini sonlandıran Katy Perry'nin eski Kanada başbakanı ile yan yana yürüyüşleri, kahkahaları ve romantik buluşması  “Yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu gündeme taşıdı!

Kaynak

Kaynak: https://www.tmz.com/2025/07/29/katy-p...
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“Firework”, “Roar”, “Dark Horse”, “Teenage Dream”, “Wide Awake” gibi mega hitleriyle müzik listelerinin zirvesine oturan Katy Perry, sahneden özel hayatına kadar sıkça gündeme geliyor.

“Firework”, “Roar”, “Dark Horse”, “Teenage Dream”, “Wide Awake” gibi mega hitleriyle müzik listelerinin zirvesine oturan Katy Perry, sahneden özel hayatına kadar sıkça gündeme geliyor.

2008–2010’lu yıllarda “Hot n Cold” ve “I Kissed a Girl” ile çıkış yapan, son olarak 2024’te yayınladığı “1432” adlı albümüyle yeniden müzik dünyasını sallayan Katy Perry ne yapsa olay olan isimlerden biri.

2025 yılı boyunca Kanada ve Amerika’da süren Lifetimes Tour kapsamında Ottawa, Montreal ve Toronto gibi şehirlerde sahne alan isim son olarak Nisan ayında Blue Origin’in uzay yolculuğuna katılmış ve o görüntüler medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Sadece müziği değil aşk hayatıyla da manşetlerden eksik olmayan Katy Perry, Orlando Bloom'la 2016'da bir partide tanıştıktan sonra büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı.

Sadece müziği değil aşk hayatıyla da manşetlerden eksik olmayan Katy Perry, Orlando Bloom'la 2016'da bir partide tanıştıktan sonra büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı.

2019'da nişanlanan çift, 2020'de kızları Daisy Dove'u kucaklarına almıştı. Ancak geçtiğimiz Haziran ayında çift, yaklaşık dokuz yıllık ilişkilerini, altı yıllık nişanlılıklarını sonlandırdıklarını duyurdu.

Katy'nin Lifetimes Tour kapsamında uzun süre turnede olması ile Bloom’un uluslararası filmler nedeniyle ayrı şehirlerde yaşaması, çiftin ayrılık nedenlerinden biri olarak gösterilmişti.

Ayrılık haberlerinin ardından sosyal medyada çekilen tatil görüntülerinde Perry ve Bloom’un yakınlaştıkları bazı görüntüler barıştıklarına dair dedikoduları doğurmuştu.

3 Temmuz 2025’te her iki tarafın temsilcileri, ayrılığı şu sözlerle kesinleştirmişti:

“Son dönemde Orlando Bloom ve Katy Perry birlikteliğine olan yoğun ilgi nedeniyle, ilişkimizi yeniden tanımladık. Önceliğimiz her zaman olduğu gibi kızımız Daisy’e sevgiyi, istikrarı ve karşılıklı saygıyı sunmak olacak.”

İkili dostane ilişkilerini sürdürürken, TMZ'nin haberine göre, Katy Perry Kanada turnesi sırasında Montreal'de Başbakan Justin Trudeau ile akşam yemeği yerken magazine yakalandı.

İkili dostane ilişkilerini sürdürürken, TMZ'nin haberine göre, Katy Perry Kanada turnesi sırasında Montreal'de Başbakan Justin Trudeau ile akşam yemeği yerken magazine yakalandı.

Akşam yemeğinden önce ikili, Mount Royal Park’ta birlikte yürürken kameralara yansıdı. Baş başa yemekte görüntülenen ikilinin beklenmedik buluşması magazin manşetlerini resmen salladı!

Montreal’in lüks restoranlarından Le Violon’da akşam yemeği yiyen ikili, yemeğin ardından restoranın mutfağını dolaşarak çalışanlarla tek tek tanışıp teşekkür etti, çiftin samimi tavırları dikkat çekerken etrafı aşk dedikoduları sardı!

Henüz resmi bir açıklama yapılmaması aşk dedikodularını körüklese de; Perry’nin Orlando Bloom’dan ayrılması, Trudeau’nun da 2023’te Sophie Gregoire Trudeau ile evliliğini sonlandırması, bu buluşmanın hayatlarının yeni bir döneminin başlangıcı olabileceği yorumlarını güçlendirdi!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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