Orlando Bloom'la 9 Yıllık İlişkisini Bitiren Katy Perry Kanada'nın Eski Başbakanı ile Birlikte Yakalandı!

2008–2010’lu yıllarda “Hot n Cold” ve “I Kissed a Girl” ile çıkış yapan, son olarak 2024’te yayınladığı “1432” adlı albümüyle yeniden müzik dünyasını sallayan Katy Perry ne yapsa olay olan isimlerden biri.

2025 yılı boyunca Kanada ve Amerika’da süren Lifetimes Tour kapsamında Ottawa, Montreal ve Toronto gibi şehirlerde sahne alan isim son olarak Nisan ayında Blue Origin’in uzay yolculuğuna katılmış ve o görüntüler medyada geniş yankı uyandırmıştı.