onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İdo Tatlıses'in Karısı Yasemin Şefkatli'den Dilan Çıtak'ın Polisle Yaşadığı Gerilim Sonrası Olay Paylaşım!

İdo Tatlıses'in Karısı Yasemin Şefkatli'den Dilan Çıtak'ın Polisle Yaşadığı Gerilim Sonrası Olay Paylaşım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.07.2025 - 10:59

Dilan Çıtak’ın polisle yaşadığı gerginliğin yankıları henüz dinmemişken kendisi yaptığı açıklamalar ve sitem dolu paylaşımlarıyla gündemin tam ortasına oturdu. İdo Tatlıses'in İzzet Çapa'nın Dilan Çıtak'ı eleştiren gönderisini beğenmesi, tarafını belli ettiği şeklinde yorumlanırken İbrahim Tatlıses herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Son günlerde hem polisle yaşadığı gerilimle hem de sosyal medyadaki çıkışlarıyla adından söz ettiren Dilan Çıtak’a, gönderme niteliğinde bir paylaşım da İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli’den geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Daha önce bir uçak yolculuğunda yaşadığı problemle de gündeme gelen Dilan Çıtak yaşadığı başka bir gerilimle adından bahsettirdi.

Daha önce bir uçak yolculuğunda yaşadığı problemle de gündeme gelen Dilan Çıtak yaşadığı başka bir gerilimle adından bahsettirdi.

Geçtiğimiz günlerde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ve polisin üzerine aracını sürdüğü iddia edilen Dilan Çıtak gündeme bomba gibi düşmüştü.

Babası İbrahim Tatlıses'le yaşadığı gerginlikle adından bahsettiren Dilan Çıtak sosyal medya hesabından ağlayarak yaptığı paylaşımlarla kısa sürede manşetlere yerleşmişti. Polis memurlarına 'Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım' şeklindeki çıkışı ise ayrı olay olmuştu.

Verdiği ifadede “Aldı kimliğimi baktı, soyadımı gördü, kenara çek dedi. Bu ne şimdi, iyi niyet mi? Ben normal Ayşe Fatma olsaydım yapacak mıydı bunu?” şeklinde konuşan Çıtak polis memurlarının 'dur' ikazını da 'soyadına' bağlamıştı.

O görüntüler gündeme bomba gibi yerleşirken Dilan Çıtak'a bir taş da İdo Tatlıses'ten gelmişti.

O görüntüler gündeme bomba gibi yerleşirken Dilan Çıtak'a bir taş da İdo Tatlıses'ten gelmişti.

İdo Tatlıses de İzzet Çapa'nın Çıtak'ı eleştirdiği o yazıyı beğenmişti. İzzet Çapa'nın 'Boş teneke çok ses çıkarır… Bana ünlü olduğum için yapıyorlar” demişsin… Memleketin dört bir yanında orman yangınları, insanlar diken üstünde… Peki ya sen ne yapıyorsun?.. Polisin “Dur!” ihtarına uymayıp bir de arabayı üstüne sürüyorsun… Kardeş bu, öldürmeye teşebbüstür!.. Sonra da çıkıp mağdur edebiyatı yapıyorsun…' şeklinde başlayan o eleştirisinden daha önce bahsetmiştik.

Merak edenleri bu içeriğimize doğru alabiliriz:

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın polisle yaşadığı gerilime vereceği tepki merak edilirken Çıtak'a bir taş da İdo Tatlıses'in karısı, İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'den geldi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın polisle yaşadığı gerilime vereceği tepki merak edilirken Çıtak'a bir taş da İdo Tatlıses'in karısı, İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'den geldi.

İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Şefkatli’nin “Yanlışı alkışlıyorsan, fikrin yoktur. Eğri ile doğruyu ayıramıyorsan, aklın yoktur. Yalana sahip çıkıyorsan, ahlakın yoktur.” mesajı, birçok kişi tarafından Dilan Çıtak’a taş olarak yorumlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın