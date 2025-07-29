İdo Tatlıses'in Karısı Yasemin Şefkatli'den Dilan Çıtak'ın Polisle Yaşadığı Gerilim Sonrası Olay Paylaşım!

Dilan Çıtak’ın polisle yaşadığı gerginliğin yankıları henüz dinmemişken kendisi yaptığı açıklamalar ve sitem dolu paylaşımlarıyla gündemin tam ortasına oturdu. İdo Tatlıses'in İzzet Çapa'nın Dilan Çıtak'ı eleştiren gönderisini beğenmesi, tarafını belli ettiği şeklinde yorumlanırken İbrahim Tatlıses herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Son günlerde hem polisle yaşadığı gerilimle hem de sosyal medyadaki çıkışlarıyla adından söz ettiren Dilan Çıtak’a, gönderme niteliğinde bir paylaşım da İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli’den geldi.