İdo Tatlıses'in Karısı Yasemin Şefkatli'den Dilan Çıtak'ın Polisle Yaşadığı Gerilim Sonrası Olay Paylaşım!
Dilan Çıtak’ın polisle yaşadığı gerginliğin yankıları henüz dinmemişken kendisi yaptığı açıklamalar ve sitem dolu paylaşımlarıyla gündemin tam ortasına oturdu. İdo Tatlıses'in İzzet Çapa'nın Dilan Çıtak'ı eleştiren gönderisini beğenmesi, tarafını belli ettiği şeklinde yorumlanırken İbrahim Tatlıses herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Son günlerde hem polisle yaşadığı gerilimle hem de sosyal medyadaki çıkışlarıyla adından söz ettiren Dilan Çıtak’a, gönderme niteliğinde bir paylaşım da İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli’den geldi.
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Daha önce bir uçak yolculuğunda yaşadığı problemle de gündeme gelen Dilan Çıtak yaşadığı başka bir gerilimle adından bahsettirdi.
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O görüntüler gündeme bomba gibi yerleşirken Dilan Çıtak'a bir taş da İdo Tatlıses'ten gelmişti.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın polisle yaşadığı gerilime vereceği tepki merak edilirken Çıtak'a bir taş da İdo Tatlıses'in karısı, İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'den geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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