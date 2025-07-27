Ortalık Karıştı: İdo Tatlıses'ten Polisin İhtarına Uymayıp Gözaltına Alınan Ablası Dilan Çıtak'a Sert Taş!

Birkaç ay önce havaalanında yaşadığı tartışmayla gündeme oturan ve o zaman da uçaktaki herkesi ayağa kaldıran Dilan Çıtak, bu sefer de karada olay çıkardı.

Konacık Atatürk Bulvarı’nda aracını emniyet şeridinde kullanan Çıtak, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymadı ve aracını görevli polisin üzerine sürdü. Bunun üzerine polis, havaya uyarı ateşi açarak aracı durdurdu.

Dilan Çıtak başka bir araçla bölgeden uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Olay yerinden açtığı canlı yayın açan Dilan Çıtak birkaç saat önce gözaltına alındı.