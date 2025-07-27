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Ortalık Karıştı: İdo Tatlıses'ten Polisin İhtarına Uymayıp Gözaltına Alınan Ablası Dilan Çıtak'a Sert Taş!

Ortalık Karıştı: İdo Tatlıses'ten Polisin İhtarına Uymayıp Gözaltına Alınan Ablası Dilan Çıtak'a Sert Taş!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.07.2025 - 20:31

Geçtiğimiz saatlerde polisin ihtarına uymayarak trafiği birbirine katan Dilan Çıtak'ın gözaltına alındığını öğrenmiştik. Sosyal medyanın gündemine oturan Dilan Çıtak'a bir taş da kardeşi İdo Tatlıses'ten geldi. 

Tatlıses, İzzet Çapa'nın Dilan Çıtak hakkında yazdığı sert paylaşıma beğeni bıraktı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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İbrahim Tatlıses'in sonradan nüfusuna almayı kabul ettiği, yıllarca babasız büyüyen kızı Dilan Çıtak geçtiğimiz saatlerde trafiği birbirine kattı.

İbrahim Tatlıses'in sonradan nüfusuna almayı kabul ettiği, yıllarca babasız büyüyen kızı Dilan Çıtak geçtiğimiz saatlerde trafiği birbirine kattı.

Birkaç ay önce havaalanında yaşadığı tartışmayla gündeme oturan ve o zaman da uçaktaki herkesi ayağa kaldıran Dilan Çıtak, bu sefer de karada olay çıkardı.

Konacık Atatürk Bulvarı’nda aracını emniyet şeridinde kullanan Çıtak, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymadı ve aracını görevli polisin üzerine sürdü. Bunun üzerine polis, havaya uyarı ateşi açarak aracı durdurdu. 

Dilan Çıtak başka bir araçla bölgeden uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Olay yerinden açtığı canlı yayın açan Dilan Çıtak birkaç saat önce gözaltına alındı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Dilan Çıtak'ın polisle tartışması sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. Birçok kullanıcının tepki göstermesine sebep olan olayla ilgili bir gönderme de Dilan Çıtak'ın kardeşi İdo Tatlıses'ten geldi.

Dilan Çıtak'ın polisle tartışması sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. Birçok kullanıcının tepki göstermesine sebep olan olayla ilgili bir gönderme de Dilan Çıtak'ın kardeşi İdo Tatlıses'ten geldi.

Babası İbrahim Tatlıses'le ve Ahmet Tatlı dışındaki tüm kardeşleriyle uzun bir süredir küs olan Dilan Çıtak ile İdo Tatlıses'in arasının epey gergin olduğu biliniyordu. 

Dilan Çıtak'ın gözaltına alınmasının ardından İzzet Çapa, polisle yaşanan olayı değerlendirdiği bir paylaşımda bulunmuştu. Ablasına duyduğu öfkeyi dindiremeyen İdo Tatlıses'ten Çapa'nın oldukça sert olan yazısına beğeni geldi...

İzzet Çapa, Dilan Çıtak hakkında "Boş teneke çok ses çıkarır" yorumunda bulunmuş ve eklemişti;

İzzet Çapa, Dilan Çıtak hakkında "Boş teneke çok ses çıkarır" yorumunda bulunmuş ve eklemişti;

'Boş teneke çok ses çıkarır…  

“Bana ünlü olduğum için yapıyorlar” demişsin… Memleketin dört bir yanında orman yangınları, insanlar diken üstünde… Peki ya sen ne yapıyorsun?.. Polisin “Dur!” ihtarına uymayıp bir de arabayı üstüne sürüyorsun… Kardeş bu, öldürmeye teşebbüstür!.. Sonra da çıkıp mağdur edebiyatı yapıyorsun… 

Vallahi çok iyi adammış o polis; ben olsam çok farklı hareket ederdim… Bir söz vardır: Altın tas içindekini gösterir… Ün, karakteri gizlemez; ortaya çıkarır… Ve sende görünen tek şey, kibirle karışmış boşluk…'

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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