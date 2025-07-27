Ortalık Karıştı: İdo Tatlıses'ten Polisin İhtarına Uymayıp Gözaltına Alınan Ablası Dilan Çıtak'a Sert Taş!
Geçtiğimiz saatlerde polisin ihtarına uymayarak trafiği birbirine katan Dilan Çıtak'ın gözaltına alındığını öğrenmiştik. Sosyal medyanın gündemine oturan Dilan Çıtak'a bir taş da kardeşi İdo Tatlıses'ten geldi.
Tatlıses, İzzet Çapa'nın Dilan Çıtak hakkında yazdığı sert paylaşıma beğeni bıraktı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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İbrahim Tatlıses'in sonradan nüfusuna almayı kabul ettiği, yıllarca babasız büyüyen kızı Dilan Çıtak geçtiğimiz saatlerde trafiği birbirine kattı.
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Dilan Çıtak'ın polisle tartışması sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. Birçok kullanıcının tepki göstermesine sebep olan olayla ilgili bir gönderme de Dilan Çıtak'ın kardeşi İdo Tatlıses'ten geldi.
İzzet Çapa, Dilan Çıtak hakkında "Boş teneke çok ses çıkarır" yorumunda bulunmuş ve eklemişti;
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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