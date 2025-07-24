Eksik Kalsa Olmazdı: Adı Bamyaya Çıkan Icardi'ye Bir Golün de Wanda Nara'dan Geldiği İddia Edildi!
Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeninin Icardi'ye ait olduğunu iddia ederek paylaştığı cinsel organ görüntüsü, sosyal medyada olay oldu. Kısa süre içerisinde adı 'bamyaya' çıkan Icardi'ye bir hamlenin de biricik eski eşi Wanda nara'dan geldiği iddia edildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Wanda Nara'nın arkadaşı Natasha Rey'in Icardi'yle aşk yaşadığı yönündeki iddiaları İspanyol basınını sarsmıştı.
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Mesele bu kadar büyüyünce Natasha Rey'in paylaşımları da merak edildi tabii. İlk paylaşımının da Icardi'ye ait olduğunu iddia ettiği cinsel organ görüntüleri olduğu fark edildi.
Icardi gündem olunca gözler Wanda Nara'yı da aramaya başladı tabii. Eksik kalsa olmazdı, herkesin içinden geçen de buydu sanıyoruz.
Wanda'nın paylaşıp saniyeler içerisinde sildiği iddia edilen mini mini bamyalar aşağıda gördüğünüz şekilde...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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