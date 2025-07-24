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Eksik Kalsa Olmazdı: Adı Bamyaya Çıkan Icardi'ye Bir Golün de Wanda Nara'dan Geldiği İddia Edildi!

Eksik Kalsa Olmazdı: Adı Bamyaya Çıkan Icardi'ye Bir Golün de Wanda Nara'dan Geldiği İddia Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.07.2025 - 16:17

Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeninin Icardi'ye ait olduğunu iddia ederek paylaştığı cinsel organ görüntüsü, sosyal medyada olay oldu. Kısa süre içerisinde adı 'bamyaya' çıkan Icardi'ye bir hamlenin de biricik eski eşi Wanda nara'dan geldiği iddia edildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Wanda Nara'nın arkadaşı Natasha Rey'in Icardi'yle aşk yaşadığı yönündeki iddiaları İspanyol basınını sarsmıştı.

Wanda Nara'nın arkadaşı Natasha Rey'in Icardi'yle aşk yaşadığı yönündeki iddiaları İspanyol basınını sarsmıştı.

Wanda Nara kaosundan hala tam olarak kurtulamamış olsa da şimdilere China Suarez ile musmutlu bir aşk yaşıyormuş gibi gözüken Icardi, Natasha Rey'in 'China'yı benimle aldatıyor' iddiasını görünce sinirleri tepesine çıkmıştı. 

Natasha Rey'in kendisine çıplak video ve fotoğraflarını gönderdiğini söyleyen Icardi, 'Benimle oyun oynamayın, buraları yakarım' çıkışında bulunmuştu.

Kaçıranlar için Natasha'nın fitillediği olay ve sonrasında yaşananların detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Mesele bu kadar büyüyünce Natasha Rey'in paylaşımları da merak edildi tabii. İlk paylaşımının da Icardi'ye ait olduğunu iddia ettiği cinsel organ görüntüleri olduğu fark edildi.

Mesele bu kadar büyüyünce Natasha Rey'in paylaşımları da merak edildi tabii. İlk paylaşımının da Icardi'ye ait olduğunu iddia ettiği cinsel organ görüntüleri olduğu fark edildi.

Cinsel organ görüntüsü sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı. Hatta o kadar ki Icardi, saatler içinde 'Bamya' etiketiyle trend oldu. 

Sosyal medya kullanıcılarının diline düşünce de odağın cinsel organında olduğu maçtan bir fotoğrafını paylaşarak yaşananların 'Umurunda olmadığını' vurguladı.

Goygoyu merak edenleri de şöyle alabiliriz:

Icardi gündem olunca gözler Wanda Nara'yı da aramaya başladı tabii. Eksik kalsa olmazdı, herkesin içinden geçen de buydu sanıyoruz.

Icardi gündem olunca gözler Wanda Nara'yı da aramaya başladı tabii. Eksik kalsa olmazdı, herkesin içinden geçen de buydu sanıyoruz.

İddialar doğru mu henüz bir fikrimiz yok fakat X'te birkaç hesap tarafından Wanda Nara'nın bir fotoğraf paylaşıp jet hızıyla sildiği iddia ediliyor... 

Söz konusu fotoğraf da bugünün namına yakışır şekilde bamya tabii ki!

Wanda'nın paylaşıp saniyeler içerisinde sildiği iddia edilen mini mini bamyalar aşağıda gördüğünüz şekilde...

Wanda'nın paylaşıp saniyeler içerisinde sildiği iddia edilen mini mini bamyalar aşağıda gördüğünüz şekilde...
twitter.com

Vallahi yapar mı yapar! Hiç şaşırmayız. Öte yandan, cidden kıymetlisine laf ettirir mi sizce? Hadi yorumlarda buluşalım.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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