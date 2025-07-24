onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Kısa Süre Sonra Ölümüm Duyulacak" Demişti: Harika Avcı'dan Kötü Haber Geldi

"Kısa Süre Sonra Ölümüm Duyulacak" Demişti: Harika Avcı'dan Kötü Haber Geldi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.07.2025 - 09:15

İki ay önce verdiği röportajda 'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak' ifadelerini kullanan usta sanatçı Harika Avcı'dan kötü haber geldi. 

Harika Avcı, sabaha karşı 02.50 sularında apar topar hastaneye kaldırıldı. Detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

80’li yılların en popüler isimlerinden biri olan Harika Avcı, hem oynadığı filmler hem de şarkılarıyla döneme damgasını vurmuştu.

80’li yılların en popüler isimlerinden biri olan Harika Avcı, hem oynadığı filmler hem de şarkılarıyla döneme damgasını vurmuştu.

Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan Harika Avcı'nın ağabeyinin ölümü sonrasında kötü günler geçirip kendini eve kapattığı ve kimse ile görüşmek istemediği öğrenilmişti.

O günden sonra kendisiyle ilgili hep acı haberler duyduk. Önce Avcı’nın uzun süre kirasını ödeyemediği ve kendisinden haber alamayınca ev sahibinin kapısını polislerle birlikte kırarak eve girdiği basına yansımıştı. Ardından 2015 yılında intihara kalkıştığı iddia edilmiş ve büyük maddi sorunlar yaşadığı ortaya çıkmıştı.

En son 2 ay önce Onur Akay'a röportaj veren Harika Avcı'dan geçtiğimiz dakikalarda kötü haber geldi.

En son 2 ay önce Onur Akay'a röportaj veren Harika Avcı'dan geçtiğimiz dakikalarda kötü haber geldi.

Avcı'nın Onur Akay'a ''Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha önce de karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim' dediği öğrenilmiş, 'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak' cümlesi sevenlerini endişelendirmişti. 

Yine Onur Akay'ın haberine göre Harika Avcı yetersiz beslenme nedeniyle, 24 Temmuz sabaha karşı 02.50’de hastaneye kaldırıldı. Onur Akay, Harika Avcı'nın durumu hakkında, 'Aslında bu olay, 'sessiz çığlık' gibi bir şey! Harika Avcı yetersiz beslenme nedeniyle, 02.50’de hastaneye kaldırıldı. (stres, ekonomik zorluklar, psikolojik mücadeleler vb.) Bedeni yorulmuştu ama ruhu hep güçlüydü… Şu an kendisine verilen serumun sihri bile işe yaramıyor ve hiçbir şeyin üstesinden gelemiyor. Allah’ım yardımcısı olsun inşallah.' açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
59
12
3
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın