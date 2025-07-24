"Kısa Süre Sonra Ölümüm Duyulacak" Demişti: Harika Avcı'dan Kötü Haber Geldi

Avcı'nın Onur Akay'a ''Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha önce de karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim' dediği öğrenilmiş, 'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak' cümlesi sevenlerini endişelendirmişti.

Yine Onur Akay'ın haberine göre Harika Avcı yetersiz beslenme nedeniyle, 24 Temmuz sabaha karşı 02.50’de hastaneye kaldırıldı. Onur Akay, Harika Avcı'nın durumu hakkında, 'Aslında bu olay, 'sessiz çığlık' gibi bir şey! Harika Avcı yetersiz beslenme nedeniyle, 02.50’de hastaneye kaldırıldı. (stres, ekonomik zorluklar, psikolojik mücadeleler vb.) Bedeni yorulmuştu ama ruhu hep güçlüydü… Şu an kendisine verilen serumun sihri bile işe yaramıyor ve hiçbir şeyin üstesinden gelemiyor. Allah’ım yardımcısı olsun inşallah.' açıklamasında bulundu.