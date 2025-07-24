"Kısa Süre Sonra Ölümüm Duyulacak" Demişti: Harika Avcı'dan Kötü Haber Geldi
İki ay önce verdiği röportajda 'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak' ifadelerini kullanan usta sanatçı Harika Avcı'dan kötü haber geldi.
Harika Avcı, sabaha karşı 02.50 sularında apar topar hastaneye kaldırıldı. Detaylar...
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80’li yılların en popüler isimlerinden biri olan Harika Avcı, hem oynadığı filmler hem de şarkılarıyla döneme damgasını vurmuştu.
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En son 2 ay önce Onur Akay'a röportaj veren Harika Avcı'dan geçtiğimiz dakikalarda kötü haber geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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