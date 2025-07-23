Brezilyalı Marlon Resti Çekti: Hayatının Aşkını Bulduğunu Sanan Şeyma Subaşı Yine Hayal Kırıklığına Uğradı
Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Brezilyalı sevgilisi Marlon Teixeira'yı yerlere göklere sığdıramayan ve 'hayatının aşkı' olarak tanımlayan Şeyma Subaşı yine hayal kırıklığına uğradı.
Marlon'un Şeyma Subaşı'na rest çektiğini sosyal medya kullanıcıları fark etti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla hayatımıza giren ve boşanmanın ardından da popüler bir sosyal medya fenomeni, magazin figürü haline gelen Şeyma Subaşı midesinde kelebeklerin uçuştuğu bir dönemdeydi, belki denk gelmişsinizdir...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Subaşı'nın Brezilyalı, model sevgilisi Marlon Teixeira kısa sürede dikkat çekti. Marlon'un üstsüz pozlarını peş peşe paylaşan Şeyma Subaşı'nın yine büyük bir aşka düştüğü her halinden belli oluyordu.
Görünen o ki Brezilyalı model Marlon, Şeyma'ya rest çekti... Birkaç saat önce beyefendinin Şeyma Subaşı'nı takipten çıktığı fark edildi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın