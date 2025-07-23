Brezilyalı Marlon Resti Çekti: Hayatının Aşkını Bulduğunu Sanan Şeyma Subaşı Yine Hayal Kırıklığına Uğradı

Bir önceki ilişkilerinde de olduğu gibi yine büyük konuşan Şeyma Subaşı, Marlon'dan bahsederken, 'Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi. Ruhum evli. O kişi ile evliyim' ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde, bu sefer çok aşık olduğunu her fırsatta dile getiren Şeyma Subaşı'nın yine hayal kırıklığına uğradığı ortaya çıktı...