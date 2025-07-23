onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Brezilyalı Marlon Resti Çekti: Hayatının Aşkını Bulduğunu Sanan Şeyma Subaşı Yine Hayal Kırıklığına Uğradı

Brezilyalı Marlon Resti Çekti: Hayatının Aşkını Bulduğunu Sanan Şeyma Subaşı Yine Hayal Kırıklığına Uğradı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.07.2025 - 21:57

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Brezilyalı sevgilisi Marlon Teixeira'yı yerlere göklere sığdıramayan ve 'hayatının aşkı' olarak tanımlayan Şeyma Subaşı yine hayal kırıklığına uğradı. 

Marlon'un Şeyma Subaşı'na rest çektiğini sosyal medya kullanıcıları fark etti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla hayatımıza giren ve boşanmanın ardından da popüler bir sosyal medya fenomeni, magazin figürü haline gelen Şeyma Subaşı midesinde kelebeklerin uçuştuğu bir dönemdeydi, belki denk gelmişsinizdir...

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla hayatımıza giren ve boşanmanın ardından da popüler bir sosyal medya fenomeni, magazin figürü haline gelen Şeyma Subaşı midesinde kelebeklerin uçuştuğu bir dönemdeydi, belki denk gelmişsinizdir...

Ilıcalı ile boşanmasının ardından kalbini Meedo'suna açan Şeyma Subaşı, aşkı bulduğuna yürekten inanmış ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Fakat evlilik oldukça kısa sürdü. Yalnızca beş ay içinde boşanma kararı alan Şeyma Subaşı, Meedo'yla yaşadıklarının ardından aşk orucuna girmeye karar vermişti. 

Uzunca bir süre bekarlığın tadını çıkaran ve kendini dinleyen Şeyma Subaşı 2024 yılının sonlarına geldiğimizde yeni bir yakışıklıyla beraber olduğunu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurmuştu.

Subaşı'nın Brezilyalı, model sevgilisi Marlon Teixeira kısa sürede dikkat çekti. Marlon'un üstsüz pozlarını peş peşe paylaşan Şeyma Subaşı'nın yine büyük bir aşka düştüğü her halinden belli oluyordu.

Subaşı'nın Brezilyalı, model sevgilisi Marlon Teixeira kısa sürede dikkat çekti. Marlon'un üstsüz pozlarını peş peşe paylaşan Şeyma Subaşı'nın yine büyük bir aşka düştüğü her halinden belli oluyordu.

Bir önceki ilişkilerinde de olduğu gibi yine büyük konuşan Şeyma Subaşı, Marlon'dan bahsederken, 'Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi. Ruhum evli. O kişi ile evliyim' ifadelerini kullanmıştı. 

Geçtiğimiz saatlerde, bu sefer çok aşık olduğunu her fırsatta dile getiren Şeyma Subaşı'nın yine hayal kırıklığına uğradığı ortaya çıktı...

Görünen o ki Brezilyalı model Marlon, Şeyma'ya rest çekti... Birkaç saat önce beyefendinin Şeyma Subaşı'nı takipten çıktığı fark edildi!

Görünen o ki Brezilyalı model Marlon, Şeyma'ya rest çekti... Birkaç saat önce beyefendinin Şeyma Subaşı'nı takipten çıktığı fark edildi!

Hoş, Şeyma Subaşı 'hayatının aşkını' hala takip ediyor. Yine de Marlon'un restinin altı boş değildir, eli çarpmamıştır diye düşünüyoruz... 

Çok değil, kısa bir süre sonra Şeyma Subaşı'ndan beklenen açıklama gelir muhtemelen. Bakalım bu aşkı da bağrımıza basıp ayrılığı tebessümle mi selamlayacağız yoksa bu sefer göndermeli bir bitiş mi izleyeceğiz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın