Zeytinliklerin İmara Açılmasına Sinirlenen Tarkan, Zeytinler İçin Yazdığı Şiiri Paylaştı
Zeytinlikleri maden çalışmalarına açacak yasa teklifinin 20 Haziran'da TBMM komisyonundan geçmesi ülke genelinde büyük tepkiye sebep olmuştu.
Bir tepki de Megastar Tarkan'dan geldi. Tarkan, zeytinler için yazdığı şiiri sosyal medya hesabından paylaştı.
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TBMM'de büyük tartışmalara neden olan zeytinlikleri, maden çalışmalarına açacak yasa teklifinin tamamı 20 Haziran günü TBMM Komisyonu'ndan geçmişti.
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Geçtiğimiz saatlerde zeytinlik maddesine bir tepki de Megastar Tarkan'dan geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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