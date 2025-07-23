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Zeytinliklerin İmara Açılmasına Sinirlenen Tarkan, Zeytinler İçin Yazdığı Şiiri Paylaştı

Zeytinliklerin İmara Açılmasına Sinirlenen Tarkan, Zeytinler İçin Yazdığı Şiiri Paylaştı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.07.2025 - 19:12

Zeytinlikleri maden çalışmalarına açacak yasa teklifinin 20 Haziran'da TBMM komisyonundan geçmesi ülke genelinde büyük tepkiye sebep olmuştu. 

Bir tepki de Megastar Tarkan'dan geldi. Tarkan, zeytinler için yazdığı şiiri sosyal medya hesabından paylaştı.

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TBMM'de büyük tartışmalara neden olan zeytinlikleri, maden çalışmalarına açacak yasa teklifinin tamamı 20 Haziran günü TBMM Komisyonu'ndan geçmişti.

TBMM'de büyük tartışmalara neden olan zeytinlikleri, maden çalışmalarına açacak yasa teklifinin tamamı 20 Haziran günü TBMM Komisyonu'ndan geçmişti.

AKP milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu ve büyük tartışmalara yol açan, zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören 11. madde, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

24 saatte verilen kararla beraber zeytinlik alanları madencilik faaliyetlerine resmen açıldı.

O günden bu yana birçok sosyal medya kullanıcısı ve ünlü isim zeytinliklerin imara açılmasına tepkisini net bir dille gösterdi.

Geçtiğimiz saatlerde zeytinlik maddesine bir tepki de Megastar Tarkan'dan geldi.

Geçtiğimiz saatlerde zeytinlik maddesine bir tepki de Megastar Tarkan'dan geldi.

Zeytin ağaçlarının önünde çekilmiş pozlarını paylaşan Tarkan, zeytinler için yazdığı şiiri #zeytinimedokunma hashtag'iyle paylaştı. 'Ah bahtsız zeytinim...' dedi.

Ah canım zeytinim… 

Nedir senin şu insandan çektiğin? 

Ne yapsan yaranamadın mı?  

Bir türlü bilinemedi mi değerin? 

Ah bahtsız zeytinim… 

Üç kuruş pula yine feda edildin 

Oysa herşeyden daha zengindi 

Senin bereketi nimetlerinin 

Lakin rahat olsun için 

Binlerce yıldır ne badirelere direndin 

Gelir geçer insanın da devri bir gün 

Devam eder hükmün senin

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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