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Huzur İçinde Yemek Yaptığı Videolarıyla Meşhur Influencer Sena Bostancı Evlat Acısıyla Sarsıldı

Huzur İçinde Yemek Yaptığı Videolarıyla Meşhur Influencer Sena Bostancı Evlat Acısıyla Sarsıldı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.07.2025 - 00:34

Yemek yaptığı videolarla öne çıkan influencer Sena Bostancı acı haberi Instagram ve TikTok hesabından duyurdu. 13 yıldır beraber olduğu lise aşkı Alican Bostancı'yla evli olan Sena Bostancı, bebeğini kaybettiğini açıkladı. Yürek burkan bir mesaj paylaştı...

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İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu, eski milli sporcu, şimdilerde yemek yaptığı videolarıyla meşhur influencer Sena Bostancı'ya denk gelmişsinizdir.

İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu, eski milli sporcu, şimdilerde yemek yaptığı videolarıyla meşhur influencer Sena Bostancı'ya denk gelmişsinizdir.

Lise aşkı Alican Bostancı'yla 4 yıl önce evlenen Sena Bostancı, uzun bir süredir TikTok'ta paylaştığı yemek yapma videolarıyla dikkat çekiyor.

Müthiş bir huzur içinde, sakin sakin yemek yapan, her defasında dile getirdiği 'Alican da salatayı yapmadı' serzenişiyle güldüren Sena Bostancı, Instagram'da 258 bin, TikTok'ta 481 bin, YouTube'da ise 65 bin takipçiye sahip. 

Üretkenliği, hayat felsefesi ve motivasyon dolu duruşuyla geniş bir kitleyi kendine hayran bırakan Sena Bostancı, aynı zamanda eski milli sporcu, zamanının atleti.

13 yıldır birlikte olduğu biricik eşi Alican'la çektiği videolar kimi zaman milyonlara ulaşıyor, çift samimiyeti ve doğallığıyla öne çıkıyor!

Fakat ne yazık ki bugün çok acı bir haberle gündemdeler... Sena Bostancı geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesaplarından bebeklerini kaybettiklerini duyurdu. Oldukça da duygusal bir mesaj paylaştı.

Fakat ne yazık ki bugün çok acı bir haberle gündemdeler... Sena Bostancı geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesaplarından bebeklerini kaybettiklerini duyurdu. Oldukça da duygusal bir mesaj paylaştı.

Başın sağolsun, derlerdi. Bencillik gelirdi. Sevdiğim ölmüş, kendimi düşünmeyeceğim derdim. Başın sağalsın’mış aslı. Sen sağ ol demek değil, acın dinsin, yaran kapansın demekmiş. Bebeğimi kaybedince öğrendim.   

Alican’ın gözlerini hayal ederdim miniğimde. Hep öyle sevdim, sevmeme izin verilen süre kadar. Kalbi durana kadar. Ben sadece bir çocuğum olsun istememiştim. Ben Alican’dan bir çocuğum olsun istemiştim. Ben sadece bebeğimi değil, kısacık süre bedenimde büyütebildiğim bir parçasını da kaybettim Alican’ın. Kime benzeyecekti, nasıl büyüyecekti, sağlıkla büyüyebilecek miydi?  

Allah bize 10 hafta önce bir mucize göndermişti, dün Allah’a emanet ettik, rahmetini esirgemesin inşallah.   

Bebeğini kaybeden sadece benmişim gibi davranmadığınız, Alican’in da bir baba olarak bebeğini kaybettiğini unutmadığınız ve onun da hep yanında olduğunuz için teşekkür ederim. Benimle birlikte onun da desteğe çok ihtiyacı var.   

O’ndan geldik, o’na döneceğiz. Teslimim, kabullendim. Zamanı geldiğinde nasıl bir surette cennette kavuşacağımızı merak ederek geçireceğim ömrümü. Hiç görmedim, bilmedim onu. Belki de hayırlısı buydu, hiç isyan etmedim.   

Aşkım, Alican’ım. Başımız sağalsın sevdiğim.   

“Sen çölüme yağmur oldun 

Sen, geceme gündüz oldun 

Sen, canıma yoldaş oldun 

Sen, kışıma yorgan oldun”

💔👇️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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