Huzur İçinde Yemek Yaptığı Videolarıyla Meşhur Influencer Sena Bostancı Evlat Acısıyla Sarsıldı
Yemek yaptığı videolarla öne çıkan influencer Sena Bostancı acı haberi Instagram ve TikTok hesabından duyurdu. 13 yıldır beraber olduğu lise aşkı Alican Bostancı'yla evli olan Sena Bostancı, bebeğini kaybettiğini açıkladı. Yürek burkan bir mesaj paylaştı...
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İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu, eski milli sporcu, şimdilerde yemek yaptığı videolarıyla meşhur influencer Sena Bostancı'ya denk gelmişsinizdir.
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Fakat ne yazık ki bugün çok acı bir haberle gündemdeler... Sena Bostancı geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesaplarından bebeklerini kaybettiklerini duyurdu. Oldukça da duygusal bir mesaj paylaştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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