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Annesiyle Alakası Yok: Kocaman Olan Kızını Sırtında Taşıyan Aslı Enver, Elay'ın Son Halini Paylaştı!

Annesiyle Alakası Yok: Kocaman Olan Kızını Sırtında Taşıyan Aslı Enver, Elay'ın Son Halini Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.07.2025 - 21:29

Uzun bir süredir minik kızıyla ilgilendiği için ekranlarda göremediğimiz ünlü oyuncu Aslı Enver, Elay'la yeni pozlarını paylaştı. Kızını sırtında taşıyan Aslı Enver'in paylaştığı fotoğraflar, Elay'ın gün geçtikçe babasının aynısı olduğunu kanıtladı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yıllardır nahifliği, duru güzelliği ve samimiyetiyle öne çıkan ünlü oyuncu Aslı Enver, son iki yıldır dünya güzeli kızı Elay'la tüm gözleri üzerine çekiyor.

Yıllardır nahifliği, duru güzelliği ve samimiyetiyle öne çıkan ünlü oyuncu Aslı Enver, son iki yıldır dünya güzeli kızı Elay'la tüm gözleri üzerine çekiyor.

2022 yılında sürpriz bir anda iş insanı Berkin Gökbudak'la evlenen Aslı Enver, 2023'ün Temmuz ayında anne olmuş, senelerdir mürüvvetini görmek isteyen tüm sevenlerini sevindirmişti. 

Elay ismini verdikleri minik kızlarını bir 6 ay kadar göremedik. Elay altıncı ayını doldurduğunda Aslı Enver tarafından paylaşılan fotoğraflar, resmen kalbimizi eritmişti! Elay'ın güzelliğine hepimiz hayran kalmıştık, maşallahlar da havada uçuşmuştu.

Elay'ın ilk kelimesinden ilk adımlarına hepsine şahitlik ettik. Başlarda kızını daha sık paylaşan Aslı Enver, birinci yaşından sonra paylaşımlarını azaltmıştı.

Elay'ın ilk kelimesinden ilk adımlarına hepsine şahitlik ettik. Başlarda kızını daha sık paylaşan Aslı Enver, birinci yaşından sonra paylaşımlarını azaltmıştı.

Şimdi ne zaman görsek eridiğimiz Elay, ayın başında iki yaşına bastı. Bu sene doğum günü paylaşımı gelmedi ama Aslı Enver, geçtiğimiz saatlerde minik kızını sırtında taşıdığı anları paylaştı!

Annesiyle tatilin keyfini çıkaran Elay gülücükler saçıyordu. Aslı Enver, biraz yorgun olsa da 32 diş halleri yine ve yeniden 'Nazar değmesin'lerin sıralanmasına sebep oldu.

Asıl dikkat çeken detay ise minik Elay'ın son halinin net bir şekilde gözüktüğü bu fotoğraf oldu!

Asıl dikkat çeken detay ise minik Elay'ın son halinin net bir şekilde gözüktüğü bu fotoğraf oldu!

Doğduğu günden bu yana annesine mi yoksa babasına mı benzediği tartılışan Elay'ın büyüdükçe babasına daha çok benzediği kanaatine varıldı!

Hele ki babasının yüzünün daha açıkta olduğu o eski pozla Elay yan yana koyulduğunda, minik prensesinin annesinden çok babasına benzediği, sizler de hak verirsiniz ki kanıtlandı.

Saçlarını annesinden alan minik prenses yine güzelliğiyle hayran bıraktı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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