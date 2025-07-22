Annesiyle Alakası Yok: Kocaman Olan Kızını Sırtında Taşıyan Aslı Enver, Elay'ın Son Halini Paylaştı!
Uzun bir süredir minik kızıyla ilgilendiği için ekranlarda göremediğimiz ünlü oyuncu Aslı Enver, Elay'la yeni pozlarını paylaştı. Kızını sırtında taşıyan Aslı Enver'in paylaştığı fotoğraflar, Elay'ın gün geçtikçe babasının aynısı olduğunu kanıtladı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Yıllardır nahifliği, duru güzelliği ve samimiyetiyle öne çıkan ünlü oyuncu Aslı Enver, son iki yıldır dünya güzeli kızı Elay'la tüm gözleri üzerine çekiyor.
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Elay'ın ilk kelimesinden ilk adımlarına hepsine şahitlik ettik. Başlarda kızını daha sık paylaşan Aslı Enver, birinci yaşından sonra paylaşımlarını azaltmıştı.
Asıl dikkat çeken detay ise minik Elay'ın son halinin net bir şekilde gözüktüğü bu fotoğraf oldu!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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