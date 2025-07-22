Bir Bu Eksikti: Ticarete Atılmaya Karar Veren Hayal Köseoğlu'nun "İcadı" Alay Konusu Oldu!

Normal şartlarda yer aldığı projeler öncelikli olmak üzere, ara sıra sosyal medya paylaşımlarıyla konuştuğumuz, en son 2024–2025 sezonunda FOX TV'de yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Damla Leto karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, şimdilerde herhangi bir projede yer almıyor. Fakat son birkaç aydır X ve Instagram hesapları üzerinden yaptığı gündem odaklı çıkışlarıyla dikkat çekiyor.

Belki denk gelmişsinizdir, en son Bahar Şahin ve Mine Tugay kaosunda Şahin'e gösterdiği destek ve paylaştığı mesajla gözleri üzerine çekmişti kendisi.