Bir Bu Eksikti: Ticarete Atılmaya Karar Veren Hayal Köseoğlu'nun "İcadı" Alay Konusu Oldu!
Sosyal medya paylaşımları ve çıkışlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'nun ticarete atılmaya karar verdiği ve yeni 'icadını' satışa sunduğu iddia edildi!
Telefonları koruma altına almaya karar veren Köseoğlu'nun buluşu alay konusu oldu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Seneler önce gencecik bir kızken hayatımıza giren ve hepimizin ilk olarak Aşk-ı Memnu Nihal'in en yakın arkadaşı olarak tanıdığı Hayal Köseoğlu, bir süredir magazinin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
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Bugün de bambaşka bir konuyla yine ve yeniden gündeme oturmayı başardı. Birdenbire ticarete atılmaya karar verdiği ortaya çıktı!
Yorumlar gecikmedi tabii... Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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