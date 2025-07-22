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Bir Bu Eksikti: Ticarete Atılmaya Karar Veren Hayal Köseoğlu'nun "İcadı" Alay Konusu Oldu!

Bir Bu Eksikti: Ticarete Atılmaya Karar Veren Hayal Köseoğlu'nun "İcadı" Alay Konusu Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.07.2025 - 20:10

Sosyal medya paylaşımları ve çıkışlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'nun ticarete atılmaya karar verdiği ve yeni 'icadını' satışa sunduğu iddia edildi!

Telefonları koruma altına almaya karar veren Köseoğlu'nun buluşu alay konusu oldu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Seneler önce gencecik bir kızken hayatımıza giren ve hepimizin ilk olarak Aşk-ı Memnu Nihal'in en yakın arkadaşı olarak tanıdığı Hayal Köseoğlu, bir süredir magazinin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Seneler önce gencecik bir kızken hayatımıza giren ve hepimizin ilk olarak Aşk-ı Memnu Nihal'in en yakın arkadaşı olarak tanıdığı Hayal Köseoğlu, bir süredir magazinin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Normal şartlarda yer aldığı projeler öncelikli olmak üzere, ara sıra sosyal medya paylaşımlarıyla konuştuğumuz, en son 2024–2025 sezonunda FOX TV'de yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Damla Leto karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, şimdilerde herhangi bir projede yer almıyor. Fakat son birkaç aydır X ve Instagram hesapları üzerinden yaptığı gündem odaklı çıkışlarıyla dikkat çekiyor. 

Belki denk gelmişsinizdir, en son Bahar Şahin ve Mine Tugay kaosunda Şahin'e gösterdiği destek ve paylaştığı mesajla gözleri üzerine çekmişti kendisi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bugün de bambaşka bir konuyla yine ve yeniden gündeme oturmayı başardı. Birdenbire ticarete atılmaya karar verdiği ortaya çıktı!

Bugün de bambaşka bir konuyla yine ve yeniden gündeme oturmayı başardı. Birdenbire ticarete atılmaya karar verdiği ortaya çıktı!

Hayal Köseoğlu'nun telefonları güneş ışınından koruma amaçlı bir ürün satışa çıkardığı, tasarımının da kendisine ait olduğu iddia etti; telefon şemsiyesi!

Denizde, elinde telefon şemsiyesi taktığı telefonu, üstünde bikinisiyle poz veren Hayal Köseoğlu'nun yeni 'icadı' sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Epey de ilgi çekti. 😂

Yorumlar gecikmedi tabii... Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Yorumlar gecikmedi tabii... Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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