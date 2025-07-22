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Sibel Can’ın Gurur Günü: Oğlu Emir Aksüt'ün Mezuniyet Töreninde Aile Bir Araya Geldi!

Sibel Can’ın Gurur Günü: Oğlu Emir Aksüt'ün Mezuniyet Töreninde Aile Bir Araya Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.07.2025 - 17:46

Ünlü şarkıcı Sibel Can’ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Emir Aksüt, üniversite eğitimini tamamladı. İngiltere’nin prestijli okullarından Westminster Üniversitesi’nden mezun olan Aksüt, ailesine büyük bir gurur yaşattı. Mezuniyet töreninde annesi Sibel Can ve ablası Melisa Ural ve ağabeyi Engincan Ural onu yalnız bırakmadı. Ailece çekilen kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gelin o karelere birlikte bakalım.

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Türk müziğinin sevilen ismi Sibel Can, 2000 yılında müzisyen ve yapımcı Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturmuştu.

Türk müziğinin sevilen ismi Sibel Can, 2000 yılında müzisyen ve yapımcı Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturmuştu.

Bu evlilikten 2001 yılında Emir adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Çift 2010 yılında yollarını ayırdı. 

Şimdilerde 23 yaşında olan Emir Aksüt, eğitim hayatını İngiltere’nin prestijli üniversitelerinden biri olan Westminster Üniversitesi’nde tamamladı.

Mezuniyet töreni için Londra’da bir araya gelen Sibel Can ailesi, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.

Mezuniyet töreni için Londra’da bir araya gelen Sibel Can ailesi, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.

Hem gururlu hem duygusal anların yaşandığı karelerde; Sibel Can, kızı Melisa Ural ve oğlu Engincan Ural da yer aldı. 

Sibel Can, oğlunun diplomayı aldığı anı paylaşarak, “Canım oğlum tebrikler. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum” notunu düştü.

Melisa Ural da “Bir taneciğim, seni çok fazla seviyorum” diyerek kardeşini kutladı.

Melisa Ural da “Bir taneciğim, seni çok fazla seviyorum” diyerek kardeşini kutladı.

Sibel Can’ın eski eşi Hakan Ural da mezuniyet paylaşımına kayıtsız kalmadı. Hakan Ural, nazar boncuğu ve kalp emojileriyle yaptığı yorumla eski eşini ve oğlunu tebrik etti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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