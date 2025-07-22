Sibel Can’ın Gurur Günü: Oğlu Emir Aksüt'ün Mezuniyet Töreninde Aile Bir Araya Geldi!
Ünlü şarkıcı Sibel Can’ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Emir Aksüt, üniversite eğitimini tamamladı. İngiltere’nin prestijli okullarından Westminster Üniversitesi’nden mezun olan Aksüt, ailesine büyük bir gurur yaşattı. Mezuniyet töreninde annesi Sibel Can ve ablası Melisa Ural ve ağabeyi Engincan Ural onu yalnız bırakmadı. Ailece çekilen kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Gelin o karelere birlikte bakalım.
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Türk müziğinin sevilen ismi Sibel Can, 2000 yılında müzisyen ve yapımcı Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturmuştu.
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Mezuniyet töreni için Londra’da bir araya gelen Sibel Can ailesi, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.
Melisa Ural da “Bir taneciğim, seni çok fazla seviyorum” diyerek kardeşini kutladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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