El Ele Romantik Kareler: Sıla Türkoğlu Biricik Sevgilisiyle Tatilde Aşka Geldi!

Dizide canlandırdığı Doğa karakteriyle hem performansı hem de güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Türkoğlu, şu sıralar sadece iş hayatıyla değil, aşk hayatıyla da konuşuluyor.

Uzun zamandır Ata Ayyıldız ile mutlu bir birliktelik sürdüren güzel oyuncu, sevgilisiyle önce Paris’te ardından Avusturya’da romantik bir tatile çıkmıştı.