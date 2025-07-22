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El Ele Romantik Kareler: Sıla Türkoğlu Biricik Sevgilisiyle Tatilde Aşka Geldi!

El Ele Romantik Kareler: Sıla Türkoğlu Biricik Sevgilisiyle Tatilde Aşka Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.07.2025 - 17:01

Kızılcık Şerbeti dizisiyle yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu, şimdilerde kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin dünyasında sıkça adından söz ettiriyor. Uzun bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan güzel oyuncu, dizinin sezon finali yapmasını fırsat bilerek sevgilisiyle tatile çıktı. Sosyal medyada oldukça aktif olan Türkoğlu, aşk dolu pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Instagram hesabında peş peşe yayınladığı romantik kareler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. 

Gelin, Sıla Türkoğlu’nun yeni pozlarına birlikte göz atalım!

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Emanet dizisiyle televizyon dünyasına adım atan ve ardından Kızılcık Şerbeti dizisinde yıldızı iyice parlayan Sıla Türkoğlu’nu artık tanımayan neredeyse kalmadı.

Emanet dizisiyle televizyon dünyasına adım atan ve ardından Kızılcık Şerbeti dizisinde yıldızı iyice parlayan Sıla Türkoğlu’nu artık tanımayan neredeyse kalmadı.

Dizide canlandırdığı Doğa karakteriyle hem performansı hem de güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Türkoğlu, şu sıralar sadece iş hayatıyla değil, aşk hayatıyla da konuşuluyor. 

Uzun zamandır Ata Ayyıldız ile mutlu bir birliktelik sürdüren güzel oyuncu, sevgilisiyle önce Paris’te ardından Avusturya’da romantik bir tatile çıkmıştı.

İkili, daha önce aile tanışmasıyla gündeme gelmiş, bu da “evleniyorlar mı?” sorusunu akıllara getirmişti.

İkili, daha önce aile tanışmasıyla gündeme gelmiş, bu da “evleniyorlar mı?” sorusunu akıllara getirmişti.

Ancak Türkoğlu bu söylentileri net bir dille yalanlayarak “Birlikteyiz, ailemin de bunu bilmesini istedim. Bu bir evlilik sinyali değil” açıklamasında bulunmuştu. 

Daha sonra nişanlandıklarına dair çıkan iddialar da yine Sıla Türkoğlu tarafından yalanlanmıştı. “Güvendiğim, sevdiğim bir ilişkiyi asla gizlemem. Öyle bir şey olsaydı zaten kendim paylaşırdım.” demişti.

Güzel oyuncunun sosyal medyada 2.8 milyon takipçisi bulunuyor.

Güzel oyuncunun sosyal medyada 2.8 milyon takipçisi bulunuyor.

Instagram hesabında sevgilisiyle sık sık aşk paylaşımlarına yer veren Türkoğlu, son olarak sevgilisiyle çekildiği yeni tatil fotoğraflarını “Biz ve yaz” notuyla yayınladı.

Aşk dolu pozlar kısa sürede gündem oldu.

Aşk dolu pozlar kısa sürede gündem oldu.

Romantik karelere beğeni ve yorum yağdı.  😍

Peki siz bu çifti yakıştırıyor musunuz? Yorumlara bekliyoruz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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