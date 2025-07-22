El Ele Romantik Kareler: Sıla Türkoğlu Biricik Sevgilisiyle Tatilde Aşka Geldi!
Kızılcık Şerbeti dizisiyle yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu, şimdilerde kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin dünyasında sıkça adından söz ettiriyor. Uzun bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan güzel oyuncu, dizinin sezon finali yapmasını fırsat bilerek sevgilisiyle tatile çıktı. Sosyal medyada oldukça aktif olan Türkoğlu, aşk dolu pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Instagram hesabında peş peşe yayınladığı romantik kareler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Gelin, Sıla Türkoğlu’nun yeni pozlarına birlikte göz atalım!
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Emanet dizisiyle televizyon dünyasına adım atan ve ardından Kızılcık Şerbeti dizisinde yıldızı iyice parlayan Sıla Türkoğlu’nu artık tanımayan neredeyse kalmadı.
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İkili, daha önce aile tanışmasıyla gündeme gelmiş, bu da “evleniyorlar mı?” sorusunu akıllara getirmişti.
Güzel oyuncunun sosyal medyada 2.8 milyon takipçisi bulunuyor.
Aşk dolu pozlar kısa sürede gündem oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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