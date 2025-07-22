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Sarışınlar Kulübüne Hoş Geldin: Saçlarını Renkten Renge Boyatan Hazal Kaya'dan Yeni Yaz İmajı!

Sarışınlar Kulübüne Hoş Geldin: Saçlarını Renkten Renge Boyatan Hazal Kaya'dan Yeni Yaz İmajı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.07.2025 - 13:47

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, radikal bir imaj değişikliğiyle gündemde. Saçlarıyla sık sık oynayan ünlü oyuncu, yaz sezonuna bomba gibi bir geçiş yaptı. Yeni stilini Instagram’dan paylaşan Kaya, “Sarışınlar daha çok eğleniyor dediler, göreceğiz” notunu düştü. Takipçilerinden ise beğeni ve yorum yağdı. 

Gelin yeni imajına birlikte bakalım...

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Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye, Maral, Genco ve Aşk-ı Memnu gibi birçok projede rol alan Hazal Kaya’yı tanımayanınız yoktur.

Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye, Maral, Genco ve Aşk-ı Memnu gibi birçok projede rol alan Hazal Kaya’yı tanımayanınız yoktur.

Genç yaşta Genco dizisiyle kariyerine adım atan Kaya, özellikle Adını Feriha Koydum dizisindeki Feriha rolüyle hafızalara kazındı. 

Son olarak Pera Palas’ta Gece Yarısı adlı Netflix dizisinde izlediğimiz oyuncu, bir süredir ekranlardan uzak ama sosyal medya üzerinden takipçileriyle bağını koparmıyor.

Özel hayatında da oldukça mutlu olan Hazal Kaya, 2019 yılında başarılı oyuncu ve yönetmen Ali Atay’la evlenmişti.

Özel hayatında da oldukça mutlu olan Hazal Kaya, 2019 yılında başarılı oyuncu ve yönetmen Ali Atay’la evlenmişti.

Bu evlilikten Fikret Ali ve Süreyya Leyla adında iki çocukları dünyaya geldi. Annelik serüveniyle sık sık gündeme gelen Kaya, hem oyunculuğu hem tarzıyla konuşulmaya devam ediyor.

Takip edenler bilir, tarz konusunda oldukça cesur olan ve sık sık değişiklik yapan Kaya, saçlarıyla en çok oynayan ünlüler arasında ilk sıralarda.

Takip edenler bilir, tarz konusunda oldukça cesur olan ve sık sık değişiklik yapan Kaya, saçlarıyla en çok oynayan ünlüler arasında ilk sıralarda.

Zaman zaman uzun, bazen orta boy, hatta kısa saçları tercih eden Kaya; siyah, kahverengi ve bakır tonlarını da denemekten hiç çekinmedi. 

Ve şimdi yine cesur bir kararla saçlarını sarıya boyattı!

Yeni stilini Instagram hesabından “Sarışınlar daha çok eğleniyor dediler, göreceğiz” notuyla paylaşan Hazal Kaya, adeta sosyal medyayı salladı.

Yeni stilini Instagram hesabından “Sarışınlar daha çok eğleniyor dediler, göreceğiz” notuyla paylaşan Hazal Kaya, adeta sosyal medyayı salladı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, “Sana her saç çok yakışıyo Hazalım 🥰 Ama turuncu bir başkaydın gerçekten 💚”, “Sarı da ayrı bir yakışmış”, “Tarzının hastasıyız” gibi yorumlarla dolup taştı.

Peki sizce hangi renk daha çok yakışıyor? Yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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