Sarışınlar Kulübüne Hoş Geldin: Saçlarını Renkten Renge Boyatan Hazal Kaya'dan Yeni Yaz İmajı!
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, radikal bir imaj değişikliğiyle gündemde. Saçlarıyla sık sık oynayan ünlü oyuncu, yaz sezonuna bomba gibi bir geçiş yaptı. Yeni stilini Instagram’dan paylaşan Kaya, “Sarışınlar daha çok eğleniyor dediler, göreceğiz” notunu düştü. Takipçilerinden ise beğeni ve yorum yağdı.
Gelin yeni imajına birlikte bakalım...
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Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye, Maral, Genco ve Aşk-ı Memnu gibi birçok projede rol alan Hazal Kaya’yı tanımayanınız yoktur.
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Özel hayatında da oldukça mutlu olan Hazal Kaya, 2019 yılında başarılı oyuncu ve yönetmen Ali Atay’la evlenmişti.
Takip edenler bilir, tarz konusunda oldukça cesur olan ve sık sık değişiklik yapan Kaya, saçlarıyla en çok oynayan ünlüler arasında ilk sıralarda.
Yeni stilini Instagram hesabından “Sarışınlar daha çok eğleniyor dediler, göreceğiz” notuyla paylaşan Hazal Kaya, adeta sosyal medyayı salladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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