Sarışınlar Kulübüne Hoş Geldin: Saçlarını Renkten Renge Boyatan Hazal Kaya'dan Yeni Yaz İmajı!

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, “Sana her saç çok yakışıyo Hazalım 🥰 Ama turuncu bir başkaydın gerçekten 💚”, “Sarı da ayrı bir yakışmış”, “Tarzının hastasıyız” gibi yorumlarla dolup taştı.

Peki sizce hangi renk daha çok yakışıyor? Yorumlara bekliyoruz...